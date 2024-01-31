促成「亞伯拉罕協定」 川普獲提名角逐諾貝爾和平獎

美國總統川普（中）2020年8月促成了以、阿簽署「亞伯拉罕協定」。川普左、右分別為以色列總理納坦雅胡、阿聯外長阿布杜拉。（路透）

2024/01/31 16:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國福斯新聞電視台（Fox News）1月30日報導，美國前總統川普被提名角逐2024年諾貝爾和平獎，由紐約州的共和黨聯邦眾議員坦尼（Claudia Tenney）提名。

她認為，提名川普角逐這項獎項的理由是這位前總統任內推動簽署「亞伯拉罕協定」（Abraham Accords），這是以色列與一些阿拉伯國家關係正常化的基礎。坦尼說，川普在這方面的努力是「前所未有的，迄今未得到諾貝爾委員會應有的承認」。

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在川普斡旋下，以色列與阿拉伯聯合大公國和巴林在2020年8月簽署「亞伯拉罕協定」，隨後以色列與阿聯和巴林關係正常化。這是川普任內在中東外交上取得的重要成就，然而現任總統拜登上任後，對這項協議態度冷淡。

在2021年4月，也就是拜登宣誓就職不到2個月，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在每天的記者會上，煞費苦心地避免使用「亞伯拉罕協定」這個名詞。

美國「大西洋理事會」（The Atlantic Council）客座高級研究員、中東問題專家費齊格（Jonathan Ferziger）當時在《外交政策》（Foreign Policy）雜誌撰文分析，指拜登政府對「亞伯拉罕協定」缺乏熱情，歸因於他致力修復與巴勒斯坦關係，以及有意減少美國涉及更大範圍的中東議程，另一點就是擁抱與川普密切相關的外交成就，讓他感到不自在。

美國《國會山莊報》（The Hill）的文章批評拜登冷落「亞伯拉罕協定」，錯失美國在中東外交取得更大成就的機會。

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