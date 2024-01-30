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術後重返五角大廈就碰上美軍遇襲 奧斯汀：將採取行動保衛國家

美防長奧斯汀術後首度重返五角大廈，針對駐約旦美軍遇襲事件，他強調將採取一切必要行動保衛國家、利益與美國子弟兵。（法新社）

美防長奧斯汀術後首度重返五角大廈，針對駐約旦美軍遇襲事件，他強調將採取一切必要行動保衛國家、利益與美國子弟兵。（法新社）

2024/01/30 07:24

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國駐約旦軍事基地「第22號塔」（Tower22）28日遭遇無人機攻擊，造成3名美軍喪生、40多人受傷，美國國防部長奧斯汀29日表示，美方將會有所回應，採取一切必要行動保衛國家、利益與美國子弟兵。值得一提的是，29日也是奧斯汀在接受攝護腺癌手術後重返五角大廈的首日，對於3名美軍殉職感到憤怒及悲傷。

綜合外媒報導，29日是奧斯汀自從去年12月22日接受攝護腺癌手術後重回美國五角大廈的第一天，奧斯汀表示，目前感覺不錯，且身體康復的很好，仍持續復元中。針對3名美軍在約旦遇襲身亡，奧斯汀表示他感覺到十分憤怒且悲傷，「總統和我不會容忍這些針對美軍的襲擊行為，我們將採取一切必要行動來保衛美國及我們的軍隊」。

掌管中東美軍的美國中央司令部28日在聲明表示，除了3人死亡，還有34人在事件中受傷。美國國防部副發言人辛赫（Sabrina Singh）29日指出，目前遇襲事件共造成40多名美軍受傷，未來受傷人數可能持續上升。

由於各界猜測伊朗是此次攻擊的幕後黑手，不過伊朗第一時間否認參與此事。美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）強調，美國並不尋求與伊朗發生戰爭，也不尋求以軍事方式與伊朗發生衝突，且不希望事態升級。國防部副發言人辛赫也提到，美國不會尋求與伊朗開戰，且國防部認為伊朗也不想開啟戰端。

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