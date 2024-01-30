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駐約旦基地遇襲3死 美國防長矢言採取行動保衛美軍

2024/01/30 04:12

〔中央社〕美國設於約旦一處名為Tower 22的軍事基地昨天遭伊朗支持的武裝分子發動無人機襲擊，造成3名美軍喪命。美國國防部長奧斯汀今天矢言，美國會採取「一切必要行動」保衛美軍。

路透社報導，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）於去年10月發生戰爭，昨天的事件則是以哈戰爭爆發以來首次針對美軍的致命攻擊。

奧斯汀（Lloyd Austin）於五角大廈表示：「首先，對於3位勇敢的美軍官兵在約旦陣亡，還有其他受傷的軍人，我對此表達憤怒及悲痛。」

奧斯汀在五角大廈跟北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）展開會晤時還說：「不會容忍對於美軍的攻擊，我們會採取一切必要行動來保衛美國和我們的軍隊。」

美國設於約旦一處名為Tower 22的軍事基地有近350名官兵，但為何無法阻止無人機襲擊，美方正試圖查明確切原因。

美國軍隊近來已遭遇超過150次攻擊，地點位於伊拉克、敘利亞、約旦及紅海（Red Sea），其中葉門叛軍「青年運動」（Houthi）鎖定紅海的美軍船艦發動無人機和飛彈攻勢。

另外，白宮今天也表示，美國不想跟伊朗發生戰爭，但必須對發生於約旦的無人機攻擊做出回應。1130130

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