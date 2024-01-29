美軍中東遇襲釀3死 共和黨議員：拜登不反擊就是懦夫

美國共和黨聯邦參議員柯頓28日表示，若白宮未對美軍遇襲做出回應，「將證實拜登是個懦夫」。（法新社資料照）

2024/01/29 09:25

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕3名美軍28日在敘利亞邊境附近、約旦東北部遭無人機攻擊喪生，另有數十名美軍受傷。為此共和黨國會議員砲轟，攻擊事件證明伊朗支持的武裝團體不斷對中東美軍發動攻擊之際，美國總統拜登卻未能挺身對抗。

據《路透》報導，共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）28日發出聲明表示：「應對此類攻擊的唯一解答，毫無疑問是對伊朗恐怖勢力進行毀滅性的軍事報復……如果不採取任何行動，將證實拜登是個懦夫。」

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聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）則認為拜登的不作為，助長了中東敵對勢力的氣燄。麥康奈說：「早在更多勇敢的美國人喪生之前，就該開始認真面對這種侵略行為了。」

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）高級官員朱瑞（Sami Abu Zuhri）28日對《路透》表示：「3名美國士兵被殺是向華府發出訊息，除非停止對加薩無辜生命的殺戮，否則就必須面對整個國家……美國猶太復國主義者（American-Zionist）助長對加薩的持續侵略，可能導致地區局勢失控。」

美國軍方表示，攻擊發生在約旦東北部靠近敘利亞邊境的1座基地。兩位不具名的美國官員指出，遭到攻擊的是位於約旦境內、被稱作Tower 22的軍事設施。

由於約旦政府越來越擔心戰爭蔓延，美國在約旦的軍事活動也變得相當敏感。28日襲擊發生後，約旦政府僅證實事件發生在該國與敘利亞邊境的一個「前線哨所」，並未多做回應。

去年年底，約旦曾要求華府部署愛國者飛彈防禦系統，加強其邊境防禦。約旦境內駐有數百名美軍教官，並全年與美軍舉行軍事演習。

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