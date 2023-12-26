美軍伊拉克遇襲釀3傷 拜登授權報復「真主黨旅」

伊拉克什葉派民兵組織真主黨旅25日對美軍空軍基地發動無人機襲擊，導致1名美軍重傷，另有2人輕傷。圖為該組織士兵。（法新社資料照）

2023/12/26 14:31

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克什葉派民兵組織真主黨旅（Kataib Hezbollah）25日對美軍阿比爾（Erbil）空軍基地發動無人機襲擊，導致1名美軍重傷，另有2人輕傷；作為回應，美國總統拜登（Joe Biden）當天立即下令展開空襲，對真主黨旅實施報復。

據路透報導，以哈衝突正對整個中東地區造成影響，駐伊拉克和敘利亞的美軍已多次淪為攻擊目標。與伊朗結盟的多個武裝團體公開反對以色列在加薩的軍事行動，並要求美國承擔部分責任。

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美國軍方表示，按總統拜登的指示，已於格林威治標準時間1時45分在伊拉克發動空襲，可能擊殺了「數名真主黨旅武裝分子」，並摧毀了該組織的多個設施。

美軍中央司令部（CENTCOM）司令庫里拉（Michael Erik Kurilla）將軍表示：「攻擊目的是追究那些對伊拉克、敘利亞聯軍發動襲擊人員的責任，並削弱他們持續襲擊的能力。我們將永遠保護我們的部隊。」

美國與國際部隊駐紮的阿比爾（Erbil）空軍基地已多次成為攻擊目標。今年10月26日，阿比爾基地曾遭遇大規模襲擊，無人機突破了防空系統，所幸未能引爆。

美國國防部沒有透露重傷人員的身分，也沒有提供襲擊的相關細節。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）僅在聲明中表示：「我為受傷的勇敢美國人禱告。」

美國白宮國家安全會議（National Security Council）表示，拜登25日聽取了襲擊簡報後，即命令五角大廈準備針對攻擊責任人的應對方案。

安全會議發言人華森（Adrienne Watson）表示：「總統的優先考慮事項是保護在危險中服役的美國人員。如果攻擊繼續發生，美國將在某個時間點以某種方式採取行動。」

自以色列與哈瑪斯爆發戰爭以來，美軍在伊拉克和敘利亞境內已遭受至少100次攻擊。攻擊通常是火箭和自殺無人機組成的混合攻勢。

12月初，美國駐巴格達大使館近1年來首度遭迫擊砲狙擊，事態正逐漸升級。

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