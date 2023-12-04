當美國病貓？伊拉克民兵欲突襲美軍 反遭轟炸釀5死

美國軍方官員證實，3日下午已對伊拉克基爾庫克附近的無人機基地，發動反擊。圖為基爾庫克市一景。（路透資料照）

2023/12/04 07:43

〔即時新聞／綜合報導〕3名伊拉克消息人士透露，美軍3日對該國北部城市基爾庫克市（Kirkuk）周遭發動空襲，炸死了5名伊拉克武裝分子。5人當時正準備向美軍發射武器，並已確認他們是獲伊朗支持的民兵組織成員。

據《路透》報導，1名美國軍方官員證實，3日下午已針對基爾庫克附近的無人機基地，展開「面臨迫在眉睫威脅的自衛行動」。

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與德黑蘭關係密切的武裝團體「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance in Iraq）發出聲明表示，其5名成員遭美軍殺害，並誓言進行報復。

「伊拉克伊斯蘭反抗運動」同時聲稱，3日發動了多起針對美軍的襲擊事件。

3日稍早，美國軍方官員指出，美國和國際部隊在敘利亞東北部「勒梅蘭緩衝區」（Rumalyn Landing Zone）遭遇多枚火箭攻擊，所幸並未造成人員傷亡，基礎設施亦未受損。

由於華盛頓支持以色列轟炸加薩，自10月17日以來，伊拉克武裝組織已對美軍發動了70餘起此類攻擊。以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）達成休戰期間，襲擊曾中斷數日，隨後又迅速恢復。

去年11月，美國在伊拉克境內實施了2次攻擊行動，目標是與伊朗結盟的武裝組織，且均曾對美軍發動突襲。伊拉克政府譴責這些攻擊是升級行為，侵犯了伊拉克主權。

美國在敘利亞部署了900名士兵，在伊拉克則部署了2500名士兵，其任務是阻止伊斯蘭國（Islamic State）死灰復燃，並向當地部隊提供建議與協助。

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