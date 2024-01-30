駐約旦美軍遇襲3死34傷 伊朗急撇清

美國駐約旦軍事基地28日遭無人機攻擊，造成3名美軍喪生，成為以色列和巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」去年10月爆發衝突至今，首起中東美軍遇襲陣亡事件。（路透檔案照）

2024/01/30 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國駐約旦軍事基地廿八日遭遇無人機攻擊，造成三名美軍喪生、至少卅四人受傷，成為以色列和巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」去年十月七日爆發衝突至今，首起中東美軍遇襲陣亡事件。美國總統拜登將矛頭指向伊朗支持的激進武裝團體，「我們將在決定好時機和方式後追究一切責任」，「我們將做出回應」。伊朗廿九日則發表聲明，否認涉案。

知情人士透露，該座基地代號為「第廿二號塔」（Tower22），位於約旦北部緊鄰敘利亞、伊拉克邊界，具有戰略重要性，有三五○名美國陸、空軍駐紮，運作項目包括後勤支援，旨在清剿伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」。約旦則否認攻擊發生在境內，是靠近邊境的敘利亞坦夫基地。

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拜登點名伊朗支持武裝團體 矢言回擊

拜登聲明指出，儘管美方仍在蒐集這起攻擊的相關資訊，「但我們知道這是在敘利亞和伊拉克行動、由伊朗支持的激進武裝團體所為」。美國國防部長奧斯汀表示，伊朗支持的民兵必須為近期持續襲擊美軍負責，「我們將有所回應，時機和地點我們選擇…將採取一切必要行動保衛國家、我們的利益與子弟兵。」英國外交大臣卡麥隆也稱該起攻擊由伊朗陣線的軍事團體發動，呼籲德黑蘭降低區域緊張局勢。

目前尚未有組織出面為這起攻擊負責。伊朗官方媒體則引述外交部說法，駁斥美英指控不實，「這些聲明有著特定政治目的，用意在顛倒該地區的現實情況」。

以哈衝突以來 中東美軍已遭攻擊逾150次

自以哈衝突以來，派駐中東的美軍已在伊拉克、敘利亞、約旦和葉門外海遭受伊朗支持的武裝團體攻擊超過一五○次，但此前並未造成人員陣亡。美國國會共和黨人群情激憤，施壓拜登直接對伊朗展開報復。聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）說，「他（拜登）讓我們的部隊成為活靶。對這起攻擊的唯一回應，必須是對伊朗恐怖武力毀滅性的軍事報復」。眾院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）與共和黨參議員柯寧（John Cornyn）更直呼對德黑蘭採取行動。準備再次問鼎白宮寶座的前總統川普則抨擊，此事為拜登軟弱和示弱造成的後果。

直接打擊伊朗境內 恐升高緊張

路透引述專家說法報導，拜登可能鎖定任何一處、包括伊朗境內的目標進行反擊；若採取較為保守的方式，可僅針對發動該起攻擊的武裝團體實施報復打擊。但專家警告，直接打擊伊朗境內的軍事目標，可能迫使德黑蘭採取強烈回應，局勢恐升高至將美國捲入大規模的中東戰爭。

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