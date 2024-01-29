親中、親美路線分歧 杜特蒂家族開嗆小馬可仕

2018年11月20日，時任菲律賓總統杜特蒂在總統府「馬拉坎南宮」接待來訪的中國國家主席習近平。（路透）

2024/01/29 18:52

〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓總統小馬可仕前年攜手前總統杜特蒂的女兒薩拉（Sara Duterte），一舉拿下正副總統寶座。然而，在執政近2年後，這兩大政治家族對諸多國內外政策的看法明顯分歧，尤其小馬可仕的親美路線大大迥異於杜特蒂的親中作風，促使杜特蒂家族近來頻頻批評小馬可仕，還呼籲他儘快辭職下台。

杜特蒂之子、菲國第3大城達沃市（Davao）市長塞巴斯汀（Sebastian Baste Duterte）在一次領袖論壇上，指責小馬可仕開放更多基地供美軍使用，稱此舉危及無辜的菲國民眾。

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據報導，菲國原先僅允許美軍使用5座菲國基地，小馬可仕去年初批准增至9座，其中一座在呂宋島北部卡加延省，距離台灣僅約400公里。小馬可仕去年5月訪美結束後也直言，隨著台海局勢緊張，在台菲國公民的安全很重要，萬一發生緊急事態，開放美軍使用的基地對菲國將有用處。

相較之下，杜特蒂任內採取「親中遠美」策略，經常威脅取消與美國的共同防禦關係，甚至一度片面取消美菲「軍隊互訪協定」（VFA）。反之，杜特蒂曾與中國國家主席習近平共同宣布中菲開始「全面戰略合作夥伴」關係，就各領域展開投資及合作。

塞巴斯汀也抨擊小馬可仕放寬掃毒措施，導致犯罪活動死灰復燃，同時也反對小馬可仕與共產主義叛亂份子重啟和平談判，指小馬可仕對生活在叛亂份子據點的人民苦痛一無所知，「你很懶散，缺乏同情心，這就是我們不快樂的原因」。

塞巴斯汀稱小馬可仕「把政治放在第一位，為的是自我保護，而非專注於工作」，「總統先生，如果你對國家沒有熱愛和抱負，就該辭職」。

杜特蒂、薩拉和塞巴斯汀28日聯袂出席在達沃舉行的反對憲法修正案集會，指控小馬可仕的國會盟友正在密謀修憲、取消總統只能擔任一屆6年任期的限制，並警告這可能導致小馬可仕像其父親、已故獨裁領袖馬可仕（Ferdinand Marcos）一樣被推翻。杜特蒂還指控小馬可仕是吸毒者。

不過，小馬可仕對這些指控一笑置之，還反咬杜特蒂正在使用類鴉片止痛劑「芬太尼」。

分析指出，小馬可仕與杜特蒂家族的聯盟，對他兩年前贏得總統大選很重要，因此，兩個家族關係的惡化可能會對小馬可仕在明年的國會中期選舉前鞏固基本盤帶來影響。

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