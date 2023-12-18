小馬可仕批中 強勢挑戰鄰國

日本與東協峰會17日達成共同願景，並發表聯合聲明表示，將促進建立以規則為基礎、自由開放的印太地區，以和平方式解決分歧或爭端，放棄以武力威脅或使用武力。（歐新社）

2023/12/18 05:30

菲決強化與志同道合國家聯盟

〔編譯林家宇、孫宇青／綜合報導〕前往東京出席日本與東南亞國家協會（ASEAN）友好合作關係五十週年特別峰會的菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.），十六日接受日本媒體專訪時談到，南海的緊張局勢在過去幾個月有增無減，更加強勢的中國為亞洲鄰國帶來「真正的挑戰」，菲律賓將持續遵守基於和平和法治的秩序，並強化與志同道合的國家建立聯盟，類似菲律賓、日本和美國的三邊合作，與盟國一起維護區域穩定。

中國與菲律賓本月接連在南海爭議水域爆發衝突。中國海警船九日在鄰近黃岩島水域，朝三艘運送燃料和食物給近卅艘菲國漁船的公務船發射水砲至少八次；十日菲方再指控中國船艦在南沙群島仁愛暗沙騷擾、攔阻，甚至衝撞運補船。小馬可仕表示，南海是全球最複雜的地緣政治挑戰，情勢每日都在改變，因此也需要新的解決方案。

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日本首相岸田文雄上月訪菲時，與小馬可仕達成共識，同意啟動「相互准入協定」（RAA）協商，提升雙方防務合作。小馬可仕在訪談中也提及愈加緊密的菲日關係，但他認為合作仍有進一步深化的空間，且僅涵蓋日菲兩國的協議並不足夠，而是要如美日菲三方合作，締結更多多邊或雙邊合作。

小馬可仕也透露正在處理西菲律賓海（West Philippine Sea）的探勘問題，以便在馬拉帕亞氣田耗盡前啟動新的能源探勘計畫。菲律賓和中國已恢復共同勘探南海石油和天然氣資源的相關討論，小馬可仕強調，該地區完全位於菲律賓專屬經濟區（EEZ）內，但相關協商已進行超過三年，進展卻微乎其微，目前仍處於僵局。

日與東協峰會聯合聲明︰建立自由開放印太 唾棄武力威脅

另一方面，日本和東協十七日在峰會上達成共同願景，並發表聯合聲明表示，雙方將促進建立以規則為基礎、自由開放的印太地區，並遵從團結、包容和透明等關鍵原則，尊重主權和領土完整，以和平方式解決分歧或爭端，放棄以武力威脅或使用武力，惟聲明並未直接點名中國。此外，日本還呼籲升級安全和防禦合作，並加強對應對氣候變遷和產業投資的支持。

日相岸田文雄十六日繼與馬來西亞首相安華簽署協議，提供救難艇和監視無人機後，再與印尼總統佐科威簽署協議，提供高達九十億五百萬日圓（約廿億台幣）補助，為印尼提升海上安全能力計畫提供資金，其中包括一艘日製大型巡邏艦。日本也和越南升級為全面戰略夥伴關係，並討論擴大國防合作。

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