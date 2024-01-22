小馬可仕向賴清德釋善意 菲學者：看重台灣經濟實力優於中國

菲律賓總統小馬可仕近日公開恭賀賴清德當選「台灣總統」，學者研判是為了深化菲台經濟關係，以及菲美安全關係。（美聯社檔案照）

2024/01/22 15:40

〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓總統小馬可仕日前在X社群平台發文，恭賀賴清德當選「台灣總統」，相比美、日、澳洲、新加坡等國政府僅祝賀賴清德勝選，小馬可仕罕見提及賴清德贏得的職位，讓外界十分訝異。菲律賓大學亞洲中心學者海達里安（Richard Heydarian）22日在《日經亞洲》（Nikkei Asia）撰文分析，小馬可仕不僅是表現友善姿態，更是感受到一種歷史性機遇，可以深化與高度工業化的台灣的關係，同時與美國建立更緊密的安全關係。相較之下，中國反而無法給予太多經濟支持。

海達里安指出，小馬可仕祝賀賴清德當選「台灣總統」後，菲國總統辦公室和外交部緊接著重申堅持「一中」政策，但小馬可仕的表態，不僅是認知到一旦亞太發生衝突，菲國和台灣的戰略命運將交織在一起，也似乎是考慮到升級與台灣的經濟關係，以及與志同道合的國家展開更密切的戰略合作，以阻止台灣被入侵，將會帶給菲國更多好處。

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他解釋，台菲地理位置相近，經濟關係相對密切，但兩國關係長期以來一直陷入困境，充其量是不慍不火，且馬尼拉當局通常會指派前商人和其他政治任命人員管理駐台北代表處，這些人往往缺乏進行細膩外交談判的技巧或經驗，往往只是保障在台灣的20萬移工福利，這對雙方交流無疑是雪上加霜。

例如，2013年，一名台灣漁民在闖入馬尼拉聲稱擁有主權的海域後，被菲律賓海岸防衛隊開槍打死，暴露出雙方缺乏強力外交管道的問題，而這場悲劇演也變成一場需要數年時間才能化解的危機。再者，台菲政府在南海問題上相互衝突的主張，也使雙邊關係更形複雜。

不同於前總統杜特蒂任期內，菲國官員公開稱台灣只是「中國的一部分」，導致台菲關係惡化，來自菲國北部省份的小馬可仕承認了兩個重要的地緣政治因素。

首先，台灣距離菲律賓太近的事實不容忽視。事實上，馬尼拉到台北的距離比到幾乎所有東南亞國家協會（ASEAN）成員國的首都都還近。菲台僅隔著巴士海峽，菲國的一些島嶼和軍事基地距離台灣僅185公里左右。

其次，如果美國因台灣問題而與中國直接衝突，身為美國條約盟友的菲國無法真正保持中立。因此，小馬可仕批准美國在北部省份擴大軍隊進駐，並正在尋求與日本建立更密切的國防關係，包括擴大軍隊互相准入。

結果是，美日菲三邊聯盟似乎正在成形，能夠更有效地阻止中國在區域的侵略手段。菲國正在美國主導的更廣泛「綜合嚇阻」戰略中發揮作用。作為交換，小馬可仕希望在應對中國在南海威脅方面獲得更多幫助，以及更多高品質的投資，包括尖端產業的投資。除了尋求吸引美日企業外，菲國評估自己也能從台灣「新南向政策」中受益。

由於台灣在半導體製造方面處於領先地位，菲國正積極爭取在以台灣為中心的供應鏈中佔據一席之地。具體而言，菲國有潛力在晶片封裝和測試方面發揮更大作用，或許也有機會進入更高階的領域。

整體而言，小馬可仕政府感受到一個歷史性機遇，可以最大限度地擴大與高度工業化的台灣的關係，同時與美國建立更緊密的安全關係，這些作為都可能有助於阻止中國的侵略。

這項策略已讓北京惱火不已，但小馬可仕將保衛菲國領土免受中國擴張主義侵害擺在更重要的位置，同時也得出結論，中國無論如何都不會提供那麼多的經濟支持。菲國的民調也顯示，大多數菲國人都支持這項新方針。

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