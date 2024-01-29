「今日烏克蘭明日台灣」 北約示警：美國續援烏至關重要

北約秘書長史托騰柏格。（法新社檔案照）

2024/01/29 18:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）28日展開美國訪問行程，他強調，美國持續援助烏克蘭，對中國具有重要威懾作用，他此行目的是遊說美國國會繼續支持烏克蘭。史托騰柏格示警，若俄羅斯在戰爭中獲勝，北京和其他威權勢力將變得更加大膽，「今天是烏克蘭，明天可能是台灣」。

與此同時，隨著共和黨擋下新一波援烏預算，美國總統拜登軍援烏克蘭的行動也陷入困境。烏克蘭總統澤倫斯基28日接受德國第一電視台（ARD）訪問時警告，美國削減對烏援助將傳達不良訊息。他並敦促德國運用其經濟影響力，讓歐盟夥伴團結起來，向基輔提供更多援助，抵抗俄羅斯入侵。

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《法新社》報導，俄羅斯在2022年2月入侵烏克蘭以來，美國已對烏克蘭提供了數百億美元的援助。但許多共和黨國會議員越來越不願意繼續支持烏克蘭，認為隨著戰鬥繼續進行，這場蘭戰爭缺乏明確的結局。

拜登總統已要求國會批准對烏克蘭提供610億美元（約新台幣1.9兆元）的新援助。但談判陷入僵局，因為共和黨議員對美國與墨西哥邊境創紀錄的非法移民感到憤怒，要求美國移民和邊境管制政策必須有重大改變，以換取批准為烏克蘭提供更多資金。

史托騰柏格計劃在華盛頓提出論點，闡述必須繼續向烏克蘭提供援助的理由。他告訴福斯新聞（Fox News）：「重要的是烏克蘭得到持續支持，因為我們必需意識到，北京正對此密切關注。」

分析人士說，中國聲稱擁有自治的台灣，並且不排除使用武力來實現這種控制。北京正觀察西方對烏克蘭曾經強大的支持，現在是否正在逐漸消失。

這些分析人士警告，如果烏克蘭被美國及其盟國拋棄，中國可能會試圖採取軍事行動來奪取對台灣的控制權。

史托騰柏格補充說，「因此，如果普廷在烏克蘭得到他想要的東西，這不僅使歐洲更加脆弱，而且我們所有人，包括美國，都會變得更加脆弱」。

這位北約領導人表示，讓普廷不能在烏克蘭得逞是非常重要的，因為這將使其他威權國家更加膽大妄為。他說：「今天是烏克蘭，明天可能是台灣。」

史托騰柏格29日將會見美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀，以及國家安全顧問蘇利文。他也將在30日與參與烏克蘭援助計畫辯論的共和黨和民主黨國會議員會面。

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