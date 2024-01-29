山雨欲來！ 外媒爆拜登可能採取「2手段」回擊伊朗

打不打伊朗成拜登連任關鍵，美軍可能採取隱蔽行動。（路透資料照）

2024/01/29 16:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕位在約旦東北部靠近敘利亞邊境的美軍基地28日遭到伊朗支持的激進武裝團體發射無人機襲擊，造成3名美軍身亡、34人受傷。據外媒報導，美國將做出比迄今為止更強烈的反應，包括秘密攻擊伊朗或「斬首」伊朗官員。

儘管伊朗火速切割，否認涉入美軍基地遇襲事件，但據《彭博》報導，美國恐不會善罷甘休，拜登總統面臨著越來越大直接對付伊朗的壓力。

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報導引述消息人士說法，其中一種可能是採取隱蔽行動，即美國對伊朗實施打擊，但不會承認做案，而是發出明確的訊號；拜登政府也可以像前總統川普2020年下令在巴格達擊殺伊朗革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）一樣，將攻擊目標鎖定伊朗官員。

報導中提到，現在回擊伊朗與否和方式已經成為拜登競選連任最重大的決定，他一方面希望制裁代理武裝團體並遏制伊朗在區域的行動，可是如此一來很可能讓美國和伊朗陷入直接衝突，而自去年10月7日哈瑪斯襲擊事件以來，德黑蘭在該地區已經變得更加大膽，在伊拉克和巴基斯坦發動了襲擊。

拜登還必須權衡進一步經濟動盪的可能性，因為美國也正在對付與伊朗另一個代理人、葉門叛軍「青年運動（Houthi）。「青年運動」武裝分子以紅海的商船為目標，擾亂了全球航運，引發了人們對新的經濟動盪的擔憂。紅海占全球貿易的12%。

美國前情報官員、現任職智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）的專家潘尼可夫（Jonathan Panikoff）表示，「現在拜登政府必須小心謹慎，既要作出足夠有力的回應以恢復威懾，又要避免此類事件再度發生，導致區域衝突升級」，「如何因應伊朗的威脅才是更廣泛的挑戰」。

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