登月倒頭栽 日本月球探測器「SLIM」復活傳回觀測資料

2024/01/29 11:08

曾德峰/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)的小型探測器「SLIM」20日成功在月球赤道南側的酒海隕石坑附近表面著陸,但著陸後側翻,太陽能電池板未朝上,一度無法充電而失去功能,現JAXA宣布已與「SLIM」重新建立通信,開始進行科學觀測,傳回月岩資料。

綜合日本媒體報導,JAXA的月球小型探測器「SLIM」20日成功在月球赤道南側的酒海隕石坑附近表面著陸,降落地點與預定目標僅偏東55公尺左右,達到控制誤差在100公尺以內的精準著陸目標,不過「SLIM」著陸後側翻,太陽能電池板未朝上而是朝西,一度無法充電而失去功能。

今(29日)JAXA宣布,隨著太陽方向改變,「SLIM」太陽能電池板恢復發電功能,28日晚與其恢復通信,同時「SLIM」也傳回觀測資料,發回首張由多波段光譜相機(MBC)所拍攝的月岩照片,命名為「貴賓狗」(トイプードル)。

「SLIM」所搭載的多波段光譜相機(MBC)對月幔的橄欖石進行光譜觀測,希望透過比較MBC研究的月球橄欖石與地球橄欖石成分,來解開月球起源之謎,預計「SLIM」還能再持續運行數日。

「SLIM」登月,讓日本成為繼美國、前蘇聯、中國和印度之後,成為第5個完成在月球「軟著陸」壯舉的國家。

Communication with SLIM was successfully established last night, and operations resumed! Science observations were immediately started with the MBC, and we obtained first light for the 10-band observation. This figure shows the “toy poodle” observed in the multi-band observation. pic.twitter.com/WYD4NlYDaG