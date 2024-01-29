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登月倒頭栽 日本月球探測器「SLIM」復活傳回觀測資料

日本登月探測機「SLIM」完成了精準登陸目標，但登陸後側翻，太陽能電池板一度無法發電。（路透）

日本登月探測機「SLIM」完成了精準登陸目標，但登陸後側翻，太陽能電池板一度無法發電。（路透）

2024/01/29 11:08

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的小型探測器「SLIM」20日成功在月球赤道南側的酒海隕石坑附近表面著陸，但著陸後側翻，太陽能電池板未朝上，一度無法充電而失去功能，現JAXA宣布已與「SLIM」重新建立通信，開始進行科學觀測，傳回月岩資料。

綜合日本媒體報導，JAXA的月球小型探測器「SLIM」20日成功在月球赤道南側的酒海隕石坑附近表面著陸，降落地點與預定目標僅偏東55公尺左右，達到控制誤差在100公尺以內的精準著陸目標，不過「SLIM」著陸後側翻，太陽能電池板未朝上而是朝西，一度無法充電而失去功能。

今（29日）JAXA宣布，隨著太陽方向改變，「SLIM」太陽能電池板恢復發電功能，28日晚與其恢復通信，同時「SLIM」也傳回觀測資料，發回首張由多波段光譜相機（MBC）所拍攝的月岩照片，命名為「貴賓狗」（トイプードル）。

「SLIM」所搭載的多波段光譜相機（MBC）對月幔的橄欖石進行光譜觀測，希望透過比較MBC研究的月球橄欖石與地球橄欖石成分，來解開月球起源之謎，預計「SLIM」還能再持續運行數日。

「SLIM」登月，讓日本成為繼美國、前蘇聯、中國和印度之後，成為第5個完成在月球「軟著陸」壯舉的國家。

「SLIM」也傳回觀測資料，發回首張由多波段光譜相機（MBC）所拍攝的月岩照片。（圖擷自小型月着陸実証機SLIM「X」）

「SLIM」也傳回觀測資料，發回首張由多波段光譜相機（MBC）所拍攝的月岩照片。（圖擷自小型月着陸実証機SLIM「X」）

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