誤差僅55公尺！ 日登月探測器精準登陸成功卻倒頭栽 最新姿態曝

日本登月探測機「SLIM」完成了精準登陸目標，著陸地點與預定地僅差55公尺，達到控制誤差在100公尺以內的精準著陸目標，但登陸後側翻，太陽能電池板無法發電。（法新社）

2024/01/25 15:09

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的小型探測器「SLIM」20日成功在月球赤道南側的酒海隕石坑附近表面著陸，登陸地距離目標僅55公尺，達成精準著陸目標，但是「SLIM」著陸後側翻，太陽能電池板未朝上，而無法發電，「SLIM」在月球的最新姿態也曝光。

綜合日本媒體報導，日本宇宙航空研究開發機構今（25）日召開記者會，宣布「SLIM」完成了精準登陸目標，「SLIM」著陸地點位於其預定目標地點偏東55公尺左右的位置，達到控制誤差在100公尺以內的精準著陸目標。

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JAXA在記者會上公布了由「SLIM」所攜帶的超小型機器人「LEV-2」所拍下的「SLIM」在月球表面的最新姿態，只見「SLIM」側翻，太陽能電池板未朝上，而是朝向西方；由於太陽能板無法發電，只能靠內建電池運作。

登陸後2小時37分鐘後，JAXA在電力殘存12%時關閉電池，為未來太陽從西邊照射到月球表面時，可能的重啟留出了足夠電量。

「SLIM」登月，讓日本成為繼美國、前蘇聯、中國和印度之後，成為第5個完成在月球「軟著陸」壯舉的國家。

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