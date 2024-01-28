北京尋求和華府達成涉台協議 學者：拜登政府不會奉陪

美國國家安全顧問蘇利文和中國外長王毅27日結束在曼谷的會談，雙方在台灣問題上仍各說各話。（法新社）

2024/01/28 16:31

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國白宮國家安全顧問蘇利文和中國外交部長王毅27日結束在泰國曼谷的2天密集會談，雙方在台灣問題上依舊各執其詞。《美國之音》（VOA）27日引述學者分析指出，北京不滿台灣總統大選結果，勢必要求美方約束台灣總統當選人賴清德，但這恐怕不是華府能接受的交易籌碼；即使北京尋求和華府達成涉台協議，拜登政府也不會奉陪。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，蘇利文和王毅的會談旨在管理雙邊分歧，並落實兩國元首共識。然而，在台灣問題上，美中分歧依舊。即使北京尋求和華盛頓達成涉台的協議，拜登政府也不會奉陪。

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華盛頓智庫史汀生中心東亞計畫共同主任孫韻也說，美國不會在台灣和區域議題上與中國進行交易， 也不可能對習近平去年底在舊金山亞太經濟合作會議（APEC）峰會上所提出的停止對台軍售、支持兩岸和平統一等要求作出讓步。

不過，孫韻強調，在賴清德的競選過程中，美國其實已非常小心地進行管控，包括賴清德曾一度說出「台灣總統走入白宮」的言論，就引發美方關切，更要求台灣進行澄清。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎認為，中國和民進黨政府沒有溝通對話的空間，而賴清德又標榜親美，讓中國自然只能透過美國出面來約束賴清德，但這也突顯出美中雙方的認知差距。

莊嘉穎表示：「（中國）可能希望美方約束即將上任的（台灣）新政府，不過美方未必想做這些事情，也未必做得到，因為畢竟選舉結果是台灣選民的意願」。

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