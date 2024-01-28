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川普誹謗女作家判賠26億案 法官和原告律師驚傳有關係

川普誹謗女作家卡洛爾一案，被陪審團裁定賠償8330萬美元，孰料卻爆出審案法官和原告委任律師有關係。（歐新社）

川普誹謗女作家卡洛爾一案，被陪審團裁定賠償8330萬美元，孰料卻爆出審案法官和原告委任律師有關係。（歐新社）

2024/01/28 12:12

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國女作家卡洛爾（E. Jean Carroll），2019年指控川普多年前曾對她性侵，川普當時在社群媒體上痛斥對方說謊，卡洛爾旋即提告誹謗並求償，紐約曼哈頓聯邦陪審團26日裁定川普須賠償8330萬美元（約新台幣26億），但此案緊接著被爆出法官和卡洛爾委任律師有關係，亦即存在利益衝突卻沒有迴避。

《紐約時報》報導，川普律師哈巴（Alina Habba）表示，案件判決出來後，《華盛頓郵報》專欄作家加斯帕里諾（Charles Gasparino）27日找上她，詢問她是否知道曼哈頓聯邦法官路易斯‧卡普蘭（Lewis Kaplan）和卡洛爾律師羅伯塔‧卡普蘭（Roberta Kaplan）存在關係，她才得知這項驚人內幕。

哈巴指出，路易斯和羅伯塔雖然同姓但沒有親屬關係，不過，2人1990年代曾在同間實力雄厚的菁英律師事務所共事。哈巴透露，路易斯是Paul, Weiss Rifkin, Wharton & Garrison律所的合夥人（能抽分紅），直到1994年被柯林頓任命為聯邦法官為止，而羅伯塔1992年至2016年都在這間律師事務所工作。

羅伯塔方面對此強調，2人只是多年前在同間律師事務所工作不到2年，而且路易斯當時是高級合夥人，羅伯塔只是初級受雇律師，因此不存在任何利益衝突。

不過，Paul, Weiss匿名前合夥人表示，羅伯塔在工作時盡了各種努力在合夥人面前表現能力，而路易斯當時就像是羅伯塔的職場「導師」一樣。對於這項爭議，法官路易斯和Paul, Weiss律所都尚未回應。

據了解，川普本案就是由路易斯負責審理，5男4女組成的陪審團最終裁定賠償金額高達8330萬美元，部分法律專家認為判罰金額有問題，因為目前仍不清楚川普對卡洛爾造成多少經濟損失。

川普委任律師哈巴批評，路易斯與羅伯塔的關係必須事先就要披露，否則就已違反司法道德規範，她會以當中的利益衝突問題做為上訴的基礎。

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