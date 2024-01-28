砸大錢都擋不住川普！海利金主比對方多花1倍錢 學到慘痛教訓

川普在黨內初選連下兩城，海利陣營花大錢，在愛荷華、新罕布夏兩州都未能開出好結果。（法新社檔案照）

2024/01/28 00:33

〔中央社〕為了阻止川普重返白宮，從華爾街到矽谷，富有的捐款人已砸下數千萬美元力挺角逐共和黨總統初選的前美國駐聯合國大使海利，但這位前總統的支持度依舊勢不可擋。

路透社報導，這些金主學到了一個慘痛教訓，就算砸大錢也無法贏下共和黨總統候選人提名，至少無法藉此打敗獲得黨內多數選民支持的川普（Donald Trump）。

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路透社分析提交給美國聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）的競選財務文件發現，支持海利（Nikki Haley）的勢力過去一年所花費金額，比挺川普的主要外部團體多了一倍多。

根據紀錄，支持海利的主要超級政治行動委員會（super PAC）SFA基金（SFA Fund）在過去一年裡，已花費超過7000萬美元來支持她的競選活動。與億萬富翁科克（Charles Koch）有關的一個超級政治行動委員會也花了約4000萬美元來支持海利或反川普。

相比之下，挺川普的主要超級政治行動委員會MAGA Inc在相同期間的花費約為5000萬美元。

儘管如此，川普還是先後於1月15日的愛荷華州（Iowa）和23日的新罕布夏州（New Hampshire）初選拿下勝利。

雖然海利誓言繼續參選，但川普已將所有競爭對手踢出這場競賽，且幾乎已確定將獲得共和黨提名，於11月大選對決美國現任總統、民主黨的拜登（Joe Biden）。

海利本週以更強硬的態度面對川普，並在川普警告海利的捐款人停止資助她的情況下籌到資金。

然而，反川普的共和黨人顯然未能阻止他，甚至還凸顯他在支持者中受歡迎的程度。川普支持者中有許多人認為，他面臨的多項刑事指控是出於政治動機，川普本人也否認對他的所有指控。

剝奪富裕金主的權力是川普從根本上重塑共和黨的另一種方式，他的資金多來自小額捐款支持。

協助川普募款的前美國駐瑞士大使麥可穆倫（Ed McMullen）表示，許多人開始效仿川普的財務模型，「我發現越來越多候選人開始更加關注更廣泛的捐款群體，而非單一的高額捐款人士」。

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