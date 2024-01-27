川普誹謗女作家判賠26億 稱將上訴到底

紐約曼哈頓聯邦陪審團26日裁定川普（見圖）須賠償卡洛爾8330萬美元（約新台幣26億）。（路透）

2024/01/27 13:52

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕作家卡洛爾（E. Jean Carroll）先前控訴美國前總統川普（Donald Trump）於1996年在曼哈頓的百貨公司更衣室內性侵她，川普對此矢口否認，並反批卡洛爾說謊提告誹謗。紐約曼哈頓聯邦陪審團26日裁定川普須賠償卡洛爾8330萬美元（約新台幣26億）。

對此，卡洛爾表示，「正義終於伸張」，而川普則稱這起裁定「荒謬」，是美國現任總統拜登策畫的政治迫害，強調將上訴到底。

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綜合外媒報導，卡洛爾先前指控川普於1996年時在百貨公司更衣室對她性侵，紐約聯邦陪審團去年5月裁定川普須賠償卡洛爾500萬美元，川普始終駁斥性侵指控，並在社群媒體上稱卡洛爾造謠，批評她說謊，卡洛爾因此對川普提出誹謗告訴並求償千萬，本月26日紐約曼哈頓陪聯邦審團裁定川普須賠償卡洛爾8330萬美元。

對此，卡洛爾透過聲明表示，「對於每個被擊倒又重新站起的女性來說，這是一場偉大勝利；對於每一個企圖打擊女性的霸凌者來說，這是一場巨大的失敗」，她認為「正義終於得到伸張」，卡洛爾強調，「今天的裁定證明，法律可以適用在我們國家（美國）的每個人，富人、名人甚至是前總統」。

儘管川普目前非常有希望代表共和黨角逐2024美國總統大選，不過川普官司纏身，甚有部分州裁定川普沒資格選總統，而這起賠償裁定出來後，前美國司法部律師羅西（Gene Rossi）認為，儘管是刻意的資產安排，川普都可能會被逼得走上破產之路，讓這場重返白宮之戰蒙上一層陰影。

卡洛爾對於紐約曼哈頓聯邦陪審團裁定表示「正義終於得到伸張」。（歐新社）

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