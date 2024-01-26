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美國會暴動案不配合調查 前白宮貿易顧問納瓦洛遭判刑4個月

前的白宮貿易顧問納瓦洛（中）因不配合眾議院調查國會暴動案件，26日遭判刑4個月，並須支付9500美元罰款。（歐新社）

前的白宮貿易顧問納瓦洛（中）因不配合眾議院調查國會暴動案件，26日遭判刑4個月，並須支付9500美元罰款。（歐新社）

2024/01/26 11:54

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普執政時期的白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）26日遭判刑4個月，並須支付9500美元（約新台幣29.7萬）罰款，因其拒絕接受聯邦眾議院特別調查委員會傳喚，不配合2021年國會暴動案調查，先前川普策士巴農（Steve Bannon）也因藐視國會被判刑4個月，目前仍在上訴階段。

綜合外媒報導，美國國會於2021年遭前總統川普支持者闖入，眾議院隨後成立特別調查委員會調查這起案件，川普策士巴農是第一個被捕的國會暴動事件官員，而現年74歲的納瓦洛則是第二個被捕的人，被控第一項罪名為藐視國會，第二項罪名則是拒絕交出委員會要求的文件。

外媒指出，針對納瓦洛遭控罪刑，美國聯邦地區法院法官梅塔（Amit P. Mehta）26日宣判納瓦洛4個月有期徒刑，並下令其需支付9500美元罰款，梅塔宣判時對納瓦洛說，「你不是受害者，不是政治迫害的目標，你這是自作自受」，並稱納瓦洛在法治與效忠川普之間，選擇了川普而不是追隨法治，納瓦洛亦在接收到宣判後隨即提出上訴。

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