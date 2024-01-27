紅海危機再升級！葉門叛軍首次直接攻擊美艦

葉門叛軍「青年運動」26日向美軍伯克級飛彈驅逐艦「卡尼號」發射飛彈，但遭美軍擊落。（路透檔案照）

2024/01/27 19:11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕葉門叛軍組織「青年運動」先前頻頻攻擊來往紅海的商船，已引起全球憤慨，26日更首次直接朝美國海軍一艘軍艦發射飛彈，被視為中東數十年來最大規模海上衝突的進一步惡化，所幸美軍及時擊落。

外電報導，「青年運動」26日向在亞丁灣巡邏的美軍伯克級飛彈驅逐艦「卡尼號」（USS Carney）發射一枚飛彈，迫使卡尼號予以擊落。這是中東數十年來最大規模海上衝突的進一步升級，因為自青年運動去年10月開始襲擊紅海船隻以來，這是首次直接針對美國軍艦，但「青年運動」發言人薩里（Yahya Saree）並未證實行動。

請繼續往下閱讀...

不過，美國試圖緩和青年運動此次攻擊，稱很難確定他們到底想打擊什麼，相信部分原因是為了防止衝突演變成更廣泛的區域戰爭。事實上，美國及盟國也已將襲擊青年運動武器庫的行動延後數週，僅將行動局限於摧毀已武裝但尚未開火的武器。

華府智庫「捍衛民主基金會」資深主任鮑曼（Bradley Bowman）則批評，緩和措辭和反應只會產生反效果，反而助長「青年運動」的氣焰。

「青年運動」26日也發射飛彈擊中英國油輪「馬林魯安達號」（Marlin Luanda），導致其船艙起火燃燒。美國中央司令部隨後證實這起襲擊，並表示該船發出求救訊號，並回報損壞情況。「卡尼號」和其他聯軍艦艇已做出反應，並正予以援助。

據了解，「馬林魯安達號」由全球大宗商品交易商托克集團（Trafigura）負責營運，船上載有依據七大工業國組織（G7）制裁規定、以低於價格上限購買的俄羅斯石腦油。

負責中東事務的美國中央司令部表示，美軍在27日清晨對青年運動一枚「瞄準紅海並準備發射的反艦飛彈」進行打擊，強調這是出於自衛的行動。青年運動旗下的馬西拉電視台（Al-Masirah TV）表示，襲擊發生在葉門西部港口城市荷岱達附近，但他們並未評估損失狀況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法