葉門小鮮肉宣揚青年運動劫船 「甜茶」明星臉歪樓爆紅

葉門19歲青年哈達德（Rashed Al-Haddad）。（法新社）

2024/01/27 00:18

〔編譯管淑平／綜合報導〕被美國重新列入恐怖主義實體黑名單的葉門叛軍「青年運動（Houthi）」頻頻在紅海作亂，一名葉門19歲青年在社群網站上貼出他登上遭挾持商船的自拍畫面，卻因長得像好萊塢新生代小生，受到大批網友追蹤而爆紅。

這名19歲青年哈達德（Rashed Al-Haddad）在青年運動去年11月挾持商船「銀河領袖號（Galaxy Leader）」後，貼出他登上這艘商船的自拍畫面，但這段影片廣受注意的卻是哈達德的長相，被認為很像影星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet），他因此被稱為「青年運動的夏勒梅」。

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哈達德住在受青年運動控制的葉門首都沙那，沒有證據顯示他參加該艘商船的挾持行動，他也非青年運動成員。不過，他的知名度因國際關注紅海局勢而水漲船高，成了不同於過去青年運動人物形象的新面孔。

《法新社》26日報導，哈達德繫著戰鬥腰帶、帶著一把步槍接受訪問說，他在TikTok貼出那段銀河領袖號的影片，「4天內就有數百萬次點閱」，但是帳號隨即被TikTok封鎖、永久刪除。他在IG的帳號有7萬人追蹤，也和臉書帳號一起被刪除了。他說，「但是我已經開了新帳號，令人感謝的是，追蹤人數正在增加」。

哈達德說，儘管外界注意的是他的容貌，但是他依然致力支持巴勒斯坦人，「我收到許多參加時尚秀和廣告的邀請，但是我決定要利用這個名氣，為巴勒斯坦志業努力」，「我對於我因為帥氣而出名不感興趣，一定還有更重要的事情」，「最重要的事情，就是我們的基本理念：巴勒斯坦，我們都站在巴勒斯坦這一邊」。

至於被說長得像好萊塢明星，他說，「我不在乎（社媒使用者）把我和這名演員相提並論，但是另一方面我感到高興，我高興我能夠向西方傳達訊息，因為很多外國人追蹤我」。

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）。（路透）

葉門19歲青年哈達德（Rashed Al-Haddad）。（法新社）

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