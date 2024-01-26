「支持台灣有權免受威脅」 愛爾蘭參議院通過決議

愛爾蘭副總理暨外交與國防部長馬丁（Micheal Martin）。（法新社）

2024/01/26 00:12

〔中央社〕愛爾蘭參議院近日通過決議，對南海緊張局勢持續升高表示關切，並支持台灣民眾免於受威脅及享有和平的權利。

出席回應參議院動議的愛爾蘭副總理暨外交與國防部長馬丁（Micheal Martin）說，愛爾蘭關切台灣海峽緊張情勢上升，台海情勢不穩定足以導致廣泛且破壞力極強的安全、政治和經濟後果。

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馬丁指出，與中國當局互動時，愛爾蘭政府一向明確表達，維持台海情勢穩定及台海現狀十分重要。愛爾蘭鼓勵相關方展現克制並維持強健溝通管道，包括美國與中國之間。他強調，任何試圖以武力改變台海現狀的舉措皆無法被接受。

與馬丁同為共和黨（Fianna Fail）籍參議員、對華政策跨國議會聯盟（IPAC）共同主席柏恩（Malcolm Byrne）提出動議，呼籲中國克盡人權責任。

動議對香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭強加國家安全法罪名與長時間關押，以及中共迫害香港民主倡議人士和西藏、新疆維吾爾人、基督徒和法輪功等宗教團體，濫用新科技廣泛監控公民等，也表示關切與反對。並指出，北京強加於香港的國安法違反國際人權法。

動議呼籲愛爾蘭政府持續透過雙邊和多邊管道，包括歐盟與聯合國，促進海內外中國公民及香港、新疆、西藏人權，並針對愛爾蘭境內與中國政府有關聯的企業所持有資產進行經濟分析。

關於台灣，動議支持台灣民眾免於受威脅及享有和平的權利，並呼籲愛爾蘭政府分析評估台海各種可預見的局勢發展，對愛爾蘭經濟可能造成的衝擊。動議於23日晚間獲出席參議員一致支持，但工黨等左傾政黨參議員普遍缺席。

幾位在場參議員發言主張愛爾蘭應持續與台灣發展正向關係，並提供政治層面的支持，包括台灣民眾決定自己未來的權利。有議員認為，愛爾蘭有必要與台灣建立外交關係。

馬丁表示，一如其他歐盟成員國，愛爾蘭遵循「一中政策」，並將持續這麼做。這意味愛爾蘭與台灣沒有外交關係，愛爾蘭承認中華人民共和國是中國合法代表。不過，這不排除愛爾蘭與台灣發展經濟、文化及人與人之間的連結，也不排除台灣得有意義參與多邊平台。

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