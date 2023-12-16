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「大自然」獲得生命保障！愛爾蘭可能將修憲賦予環境法人權利

愛爾蘭的威克洛山脈國家公園。（美聯社）

愛爾蘭的威克洛山脈國家公園。（美聯社）

2023/12/16 23:28

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭有望成為歐盟在環境被納入憲法、重視自然權利領域的領頭羊，近期該國議會的環境及氣候行動聯合委員會提議政府就「保護生物多樣性」議題舉辦公投，若公投順利通過，愛爾蘭憲法將賦予大自然、環境法人地位和權利，成為歐盟首個讓此類權利納入憲法的國家。

根據英國《BBC》報導，愛爾蘭「環境及氣候行動聯合委員會」建議當局就保護生物多樣性舉辦全民公投，而此舉將有機會賦予大自然與人同等的權利，這提案也是針對愛爾蘭組織「喪失生物多樣性大會」（Assembly on Biodiversity Loss）的一份報告做出的回應。

關於爭取自然環境權利的運動在近幾年有所增長，該類活動的目的在於尋求讓大自然的元素如樹木、山巒、河川被認定為擁有生存權、發展權的實體（entities），能被受到保護、再生和尊重。

其他國家同樣有過相似例子，像是紐西蘭首創、並授予該國大河「旺阿努伊河」法人權利，該河的生態和涵蓋區域都是「有生命」的實體，與一般人享有相同的權利。南美洲國家哥斯大黎加在1994年將環境權納入法律的考量準則當中，國家透過憲法權力推許多廣受好評的環境政策，對該國的景觀和文化產生影響。

若愛爾蘭議會在全民公投將大自然權利交由公眾決定、最終也成功通過投票，愛爾蘭將成為歐盟中第一個將此類型權利寫進憲法的國家。

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