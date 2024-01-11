2024全球最強護照揭曉！「6個國家」並列榜首創最高紀錄

全球居留權和公民身分顧問公司「恒理」公布2024年首季世界強大護照排名，史無前例有6個國家並列為榜首，包括法國、德國、義大利、日本、新加坡以及西班牙。示意圖，圖與新聞人物無關。（彭博）

2024/01/11 11:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全球最強護照排名大洗牌！全球居留權和公民身分顧問公司「恒理」（Henley & Partners）10日公布2024年首季世界強大護照排名，史無前例有6個國家並列為榜首，包括法國、德國、義大利、日本、新加坡以及西班牙，可以免簽或落地簽前往194個目的地，創下亨利護照指數（Henley Passport Index）最高紀錄。

根據《CNN》報導，「恒理」公司總部位於倫敦，長期利用國際航空運輸協會（IATA）提供獨家數據，定期監測各國護照自由度。在過去5年日本和新加坡長期佔據第1名，不過如今前5名也出現歐洲國家，例如芬蘭、瑞典和南韓並列第2名，持該國護照可輕鬆前往193個目的地，而奧地利、丹麥、愛爾蘭和荷蘭居第3名，可以前往192個目的地。

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排名第4名包括比利時、盧森堡、挪威、葡萄牙和英國，而希臘、馬爾他和瑞士位居第5名；澳洲、紐西蘭的排名皆上升，與捷克、波蘭並列第6名。美國、加拿大和匈牙利則是第7名，可以免簽前往188個目的地。

「恒理」主席暨護照指數創辦人凱林（Christian H. Kaelin）在一份聲明提及，雖然過去20年來整體旅遊趨勢的自由度提高，不過指數排名靠前和靠後的國家之間的全球流動性差距前相較以前任何時候都還要大。

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