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美軍遇襲！巨浪衝入馬紹爾群島基地 大水灌餐廳驚叫連連

位於瓜加林環礁的美軍基地20日晚間被巨浪襲擊。（圖擷取自美軍DVIDS網站）

位於瓜加林環礁的美軍基地20日晚間被巨浪襲擊。（圖擷取自美軍DVIDS網站）

2024/01/25 09:04

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國在馬紹爾群島的瓜加林環礁（Kwajalein Atoll）設有多處軍事設施，包括彈道飛彈防禦系統試驗場，不過20日晚間當地卻有突發巨浪，海水衝入島內，導致基礎設施遭受嚴重破壞。在社群平台「Ｘ」流傳的影片中也可以看到，強大水流瞬間衝入餐廳、衝破門窗，所幸巨浪侵襲僅造成人員輕傷，損壞設施則需要好幾個月才能修復。

綜合外媒報導，從影片中可看到，瓜加林環礁第二大島、羅伊納穆爾島（Roi-Namur island）的一家餐廳被突如其來的巨浪衝破門窗，海水灌入店面中，影片中人們大喊「我的天啊」、「趕快離開這裡」隨後餐廳停電、漆黑一片。

駐瓜加林環礁美軍（USAG-KT）指揮官摩根上校（Drew Morgan）表示，羅伊納穆爾島北端遭受突如其來的巨浪侵襲，但現場僅有人員輕傷、無人死亡。摩根表示，目前當務之急是清理島上的飛機跑道，一旦跑道重新開放，軍方就可以移動人員與裝備，開始復原工作。

美國陸軍發表聲明指出，羅伊納穆爾島大面積淹水，達到總面積的三分之一，島上的拖車、餐廳、房屋、電影院和教堂都受到破壞，島上的復原行動可能要花費好幾個月。至於軍事設施，陸軍聲明中並沒有提到是否受害。

美國國家氣象局認為，此狀況應是在一組較小波浪中出現的異常巨浪，異常波浪本身不可預測，大小至少是週邊波浪的兩倍。氣象專家表示，氣候變遷導致海平面上升，加劇了狂浪的影響，包括馬紹爾群島在內的低漥島嶼將會更加強烈地感受到波浪影響。美國地質調查局表示，羅伊納穆爾島總面積約2.5平方公里，最高海拔不到4公尺。

瓜加林環礁羅伊納穆爾島遭受巨浪侵襲，所幸僅造成人員輕傷，但損壞設施則需要好幾個月才能修復。（圖擷取自美軍DVIDS網站）

瓜加林環礁羅伊納穆爾島遭受巨浪侵襲，所幸僅造成人員輕傷，但損壞設施則需要好幾個月才能修復。（圖擷取自美軍DVIDS網站）

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