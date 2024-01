美軍遇襲！巨浪衝入馬紹爾群島基地 大水灌餐廳驚叫連連

2024/01/25 09:04

〔即時新聞/綜合報導〕美國在馬紹爾群島的瓜加林環礁(Kwajalein Atoll)設有多處軍事設施,包括彈道飛彈防禦系統試驗場,不過20日晚間當地卻有突發巨浪,海水衝入島內,導致基礎設施遭受嚴重破壞。在社群平台「X」流傳的影片中也可以看到,強大水流瞬間衝入餐廳、衝破門窗,所幸巨浪侵襲僅造成人員輕傷,損壞設施則需要好幾個月才能修復。

綜合外媒報導,從影片中可看到,瓜加林環礁第二大島、羅伊納穆爾島(Roi-Namur island)的一家餐廳被突如其來的巨浪衝破門窗,海水灌入店面中,影片中人們大喊「我的天啊」、「趕快離開這裡」隨後餐廳停電、漆黑一片。

駐瓜加林環礁美軍(USAG-KT)指揮官摩根上校(Drew Morgan)表示,羅伊納穆爾島北端遭受突如其來的巨浪侵襲,但現場僅有人員輕傷、無人死亡。摩根表示,目前當務之急是清理島上的飛機跑道,一旦跑道重新開放,軍方就可以移動人員與裝備,開始復原工作。

美國陸軍發表聲明指出,羅伊納穆爾島大面積淹水,達到總面積的三分之一,島上的拖車、餐廳、房屋、電影院和教堂都受到破壞,島上的復原行動可能要花費好幾個月。至於軍事設施,陸軍聲明中並沒有提到是否受害。

美國國家氣象局認為,此狀況應是在一組較小波浪中出現的異常巨浪,異常波浪本身不可預測,大小至少是週邊波浪的兩倍。氣象專家表示,氣候變遷導致海平面上升,加劇了狂浪的影響,包括馬紹爾群島在內的低漥島嶼將會更加強烈地感受到波浪影響。美國地質調查局表示,羅伊納穆爾島總面積約2.5平方公里,最高海拔不到4公尺。

