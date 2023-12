巨浪直搗美西海岸 街道瞬間淹水路人奔逃畫面曝

2023/12/30 18:18

〔中央社〕美國西部海岸昨天遭到巨浪襲擊,洶湧海浪越過堤防襲向街道,不少路人遭突如其來的大水冲倒,8人受傷送醫,鄰近住家、旅館也出現淹水情形。預報人員說,危險情況尚未解除。

隨著一個威力強大的風暴即將撲向當地,預料高達9公尺的巨浪將席捲加州和俄勒岡州部分地區。

法新社報導,洛杉磯以北的文杜拉郡(Ventura County)昨天遭到巨浪襲擊,有數人因此受傷。

由網路流傳影片可見,事發當下,一道巨浪越過文杜拉的海堤,導致數名應變不及的路人被冲倒,其他人則倉皇逃命。

文杜拉郡消防局在社群媒體上發文寫道:「有8人因為這道巨浪被送往當地醫院治療。」

「洛杉磯時報」(Los Angeles Times)報導,鄰近的精品旅館Inn on the Beach淹水約60公分,大浪還擊破旅館玻璃,室內家具也被大水冲得東倒西歪。

美國國家氣象局(National Weather Service)警告,還會有「極度危險的情況」。

國家氣象局指出:「威力強大的海浪和危及生命安全的離岸流,構成溺水和沿岸建築物遭破壞的極大風險。」

預報人員表示,預期整個沿岸都會出現高浪,直到明天傍晚都還可能出現淹水情形。消防人員和公共工程官員今天趕忙補強文杜拉的海灘。

這些巨浪是由一個風暴造成,這個風暴也為內陸地區帶來大雨,內華達山脈(Sierra Nevada)週末期間也可能會降雪。

科學家指出,隨著人類持續透過燃燒化石燃料讓地球暖化,天氣模式將變得更加難以預測。這意味著未來會出現更潮濕的氣候、威力更強大的風暴,以及更熱、更乾燥的時期,導致水資源緊縮。

