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巨浪直搗美西海岸 街道瞬間淹水路人奔逃畫面曝

美國西部海岸昨天遭到巨浪襲擊，不少路人遭突如其來的大水冲倒。（路透）

美國西部海岸昨天遭到巨浪襲擊，不少路人遭突如其來的大水冲倒。（路透）

2023/12/30 18:18

〔中央社〕美國西部海岸昨天遭到巨浪襲擊，洶湧海浪越過堤防襲向街道，不少路人遭突如其來的大水冲倒，8人受傷送醫，鄰近住家、旅館也出現淹水情形。預報人員說，危險情況尚未解除。

隨著一個威力強大的風暴即將撲向當地，預料高達9公尺的巨浪將席捲加州和俄勒岡州部分地區。

法新社報導，洛杉磯以北的文杜拉郡（Ventura County）昨天遭到巨浪襲擊，有數人因此受傷。

由網路流傳影片可見，事發當下，一道巨浪越過文杜拉的海堤，導致數名應變不及的路人被冲倒，其他人則倉皇逃命。

文杜拉郡消防局在社群媒體上發文寫道：「有8人因為這道巨浪被送往當地醫院治療。」

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，鄰近的精品旅館Inn on the Beach淹水約60公分，大浪還擊破旅館玻璃，室內家具也被大水冲得東倒西歪。

美國國家氣象局（National Weather Service）警告，還會有「極度危險的情況」。

國家氣象局指出：「威力強大的海浪和危及生命安全的離岸流，構成溺水和沿岸建築物遭破壞的極大風險。」

預報人員表示，預期整個沿岸都會出現高浪，直到明天傍晚都還可能出現淹水情形。消防人員和公共工程官員今天趕忙補強文杜拉的海灘。

這些巨浪是由一個風暴造成，這個風暴也為內陸地區帶來大雨，內華達山脈（Sierra Nevada）週末期間也可能會降雪。

科學家指出，隨著人類持續透過燃燒化石燃料讓地球暖化，天氣模式將變得更加難以預測。這意味著未來會出現更潮濕的氣候、威力更強大的風暴，以及更熱、更乾燥的時期，導致水資源緊縮。

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