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熱帶氣旋賈斯伯登陸澳洲 昆士蘭州1萬5000戶停電

熱帶氣旋「賈斯伯」（Cyclone Jasper）」襲擊澳洲東北部。（擷取自「X」平台）

熱帶氣旋「賈斯伯」（Cyclone Jasper）」襲擊澳洲東北部。（擷取自「X」平台）

2023/12/13 22:32

〔中央社〕熱帶氣旋「賈斯伯（Jasper）」今天襲擊澳洲東北部，昆士蘭州（Queensland）約有1萬5000戶家庭停電，沿岸地區數以千計的民眾無電可用，還可能出現嚴重水災。

《法新社》報導，氣象學家表示，二級風暴賈斯伯行經珊瑚海（Coral Sea），約在當地時間今天傍晚5時登陸澳洲。

賈斯伯登陸時的風速一度高達每小時113公里，氣象學家指出，強勁雨勢恐為部分地區帶來水患。

巨浪、強風及豪雨襲擊沿海城鎮棕櫚灣（Palm Cove），平常熙熙攘攘的餐廳及高級飯店嚴陣以待，等待暴風雨過去。

澳洲氣象局人員布萊德柏利（Miriam Bradbury）今天下午表示，「預期未來幾個小時將看到大雨雨勢增強」，隨著這個熱帶氣旋逼近，「我們將會看到最危險 、衝擊最大的天氣形成」。

東北部旅遊勝地凱恩斯巿（Cairns）和道格拉斯港（Port Douglas）為通往大堡礁（Great Barrier Reef）的門戶，也都在氣旋前進的路徑中。

昆士蘭州副州長邁爾斯（Steven Miles）已警告，未來幾天恐面臨「危險且對生命造成威脅的」嚴重水災。

昆士蘭州政府指出，隨著今天下午風勢增強，約有1萬5000戶家庭停電。

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