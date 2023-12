熱帶氣旋賈斯伯登陸澳洲 昆士蘭州1萬5000戶停電

2023/12/13 22:32

〔中央社〕熱帶氣旋「賈斯伯(Jasper)」今天襲擊澳洲東北部,昆士蘭州(Queensland)約有1萬5000戶家庭停電,沿岸地區數以千計的民眾無電可用,還可能出現嚴重水災。

《法新社》報導,氣象學家表示,二級風暴賈斯伯行經珊瑚海(Coral Sea),約在當地時間今天傍晚5時登陸澳洲。

賈斯伯登陸時的風速一度高達每小時113公里,氣象學家指出,強勁雨勢恐為部分地區帶來水患。

巨浪、強風及豪雨襲擊沿海城鎮棕櫚灣(Palm Cove),平常熙熙攘攘的餐廳及高級飯店嚴陣以待,等待暴風雨過去。

澳洲氣象局人員布萊德柏利(Miriam Bradbury)今天下午表示,「預期未來幾個小時將看到大雨雨勢增強」,隨著這個熱帶氣旋逼近,「我們將會看到最危險 、衝擊最大的天氣形成」。

東北部旅遊勝地凱恩斯巿(Cairns)和道格拉斯港(Port Douglas)為通往大堡礁(Great Barrier Reef)的門戶,也都在氣旋前進的路徑中。

昆士蘭州副州長邁爾斯(Steven Miles)已警告,未來幾天恐面臨「危險且對生命造成威脅的」嚴重水災。

昆士蘭州政府指出,隨著今天下午風勢增強,約有1萬5000戶家庭停電。

