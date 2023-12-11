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巴紐總理：與美安全合作奏效 太平洋地區未來15年不會有戰事

巴布亞紐幾內亞總理馬拉普表示，與美國簽署的國防協議已協助緝捕30艘非法漁船。（法新社）

巴布亞紐幾內亞總理馬拉普表示，與美國簽署的國防協議已協助緝捕30艘非法漁船。（法新社）

2023/12/11 20:44

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南太平洋國家巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）11日表示，巴紐與美國的國防協議已發揮效果，認為雙方合作可確保太平洋地區未來15年不會有戰事。此外，他強調巴紐視中國為經濟夥伴，但在安全問題上仍尋求傳統合作夥伴美國和澳洲的協助。雖然巴紐是首批加入中國「一帶一路」計畫的國家，但他們會審慎對待其資金。

馬拉普在澳洲雪梨資源投資會議上表示，巴紐日前與鄰國澳洲簽署安全協議後，並未與中國討論安全問題，且巴紐向來公開透明，今年他與部會首長訪問北京時，也沒有就安全問題進行對話。馬拉普表示，「我們將他們（中國）置於經濟領域，但會與傳統安全合作夥伴一起尋求安全」。

馬拉普提到，巴紐5月間與美國簽署為期15年的國防協議，與澳洲的安全協議是互補關係，前者負責外部安全，後者是關於內部安全，包括增加警察人數和強化司法部門，提高國家的安全性對外國投資者來說非常重要。

巴紐擁有豐富的天然氣、礦產等自然資源，並位處主要航道上，但仍屬未開發國家，在美中爭奪區域影響力之際，巴紐的角色格外受矚。

據了解，巴紐與美國的國防協議，允許美方「不受阻礙」地進入巴紐主要海軍基地，但國內很快出現政治反彈，認為不應賦予美國太多影響力。

對此，馬拉普此次也強調，該協議已得到回報，「我們已利用美國海軍艦艇和美國衛星扣押卅多艘非法捕魚船隻」。他還指出，該協議有助於控制太平洋地區緊張局勢，「我可以打賭，未來15年不會發生戰爭」。

另外，巴紐是2018年首批加入中國「一帶一路」計畫的太平洋國家之一，但馬拉普表示，不會盲目接受中國提供的貸款，不過只要中國的計畫符合財政部要求，無論如何都會給予公平考慮，「我們不會輕率魯莽，我們正在投資明確具有回報的基礎設施」。

北京經常被批評利用利用「一帶一路」進行「債務陷阱外交」，對難以償還巨額貸款的開發中國家施加影響力，例如太平洋島國東加目前積欠中國進出口銀行1.3億美元，幾乎佔其國內生產毛額（GDP）3分之1。

近年來，中國企業向巴紐注入資金，資助校舍、公路和房地產開發計畫，但馬拉普表示，在他治下，政府不會考慮為重大計畫引入外資，除非對方承諾提供低利率的「軟貸款」。

澳洲智庫「洛伊研究所」（Lowy Institute）研究員戴延德（Alexandre Dayant）表示，巴紐近年對中國貸款的態度已降溫，「愈來愈多太平洋島國已意識到，中國的貸款並不總是可長期借貸的」。

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