遭中國關押3年後獲釋 成蕾將任澳洲天空新聞台主持人

蕾將出任天空新聞電視台節目主持人後，與報導此事的新聞女主播對話。（翻攝自Sky News Australia電視畫面）

2023/12/11 19:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲天空新聞電視台（Sky News Australia）11日報導，被關押在北京3年、於10月間獲釋的澳洲華裔記者成蕾，將加入該電視頻道，擔任新聞主持人和專欄作家。

據該報導，成蕾曾是一名會計師和商業分析師，2002年進入新聞行業，在上海的中國環球電視新聞網（CGTN）（屬於中國中央電視台）擔任英文工作。次年，她移居新加坡，成為美國財經新聞頻道《CNBC》的中國記者，並擔任該職位近10年，之後又回到北京的CGTN擔任英文主播，2020年8月遭中方拘留。

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報導中說，這名48歲的澳洲華人電視節目主持人因被指控洩露國家機密而在北京遭關押3年多後，經澳洲政府高層多次努力獲釋，10月間返回墨爾本與2個兒女和父母團圓。

該報導稱，成蕾擔任天空新聞電視台墨爾本分部節目主持人和該電視台官網「SkyNews.com.au」專欄作家的任命立即生效。「SkyNews.com.au」 的讀者可能已經熟悉成蕾，她最近作為客座專欄作家發表了自己的文章，講述了自己被關在中國監獄 1100多天的經歷。

中國官媒在成蕾刑滿獲釋後首次公佈了成蕾觸犯的法律，稱成蕾2020年5月「受某境外機構人員攀拉，違反與聘用單位簽署的保密條款，非法將工作中掌握的國家秘密內容透過手機提供給該境外機構。」

成蕾10月間接洲天空新聞台採訪時表示，她無法透露案件的細節。但當記者問她是否因提前幾分鐘分享一份政府簡報文件而入獄時，她回答「是」。

成蕾說：「在中國，這是一個大罪過，你傷害了祖國，國家權威因為你而受到侵害。對我們這裡來說似乎無害的東西......但並不是在中國。」

天空新聞電視台是一家總部設在英國倫敦的國際衛星付費電視台，除在英國有電視台外，還有歐洲多個國家以及澳洲與紐西蘭擁有電視頻道。

該台的前身是媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）的天空電視公司（Sky Television Limited），後來與英國衛星廣播公司（British Satellite Broadcasting Limited）合併組成英國天空廣播公司（British Sky Broadcasting Limited，BSkyB），此後數度改名，成為天空新聞電視台集團。

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