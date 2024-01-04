美軍卡達基地部署 再延10年

烏代德空軍基地位於卡達首都杜哈西南方的沙漠，是美國在中東地區規模最大的軍事駐點，可容納超過1萬名美軍。圖為美國國防部長奧斯汀（左）去年12月訪問烏代德基地，受到卡達國防部長阿提雅（右）歡迎。（路透檔案照）

2024/01/04 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕三名美國國防官員和另一名熟悉內情的官員告訴美國有線電視新聞網（CNN），美國已與卡達悄悄達成協議，將在卡達烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）的軍事部署再延長十年。該基地位於卡達首都杜哈西南方的沙漠中，是美軍在中東最大的軍事設施，可容納一萬多名美軍。

美軍中東空中行動樞紐

CNN指出，這項尚未公開宣布的協議，凸顯了華盛頓對這個波斯灣小國的依賴，卡達最近在斡旋交涉加薩和委內瑞拉被囚禁的美國人獲釋方面，發揮關鍵作用。

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美國防長奧斯汀上個月訪問烏代德基地時，感謝卡達增加對基地的支出，但他沒有提及續約，拜登政府也沒有公開此事。五角大廈二日拒絕評論。

目前卡達因收容巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」高層領導人，而受到越來越嚴格的檢視。卡達官員反駁說，當初是美國在歐巴馬政府期間提出要求後，「哈瑪斯」才獲准在杜哈設立政治辦事處。

卡達是美國的「主要非北約盟友」（MNNA），烏代德基地一直是美軍中央司令部在阿富汗、伊朗及其周邊地區，乃至整個中東地區進行空中行動的關鍵樞紐。卡達和英國空軍也在該基地執行任務。由於伊朗撐腰的伊拉克、敘利亞和葉門的激進組織威脅不斷升高，美國加強了在該地區的軍力部署。

哈瑪斯去年十月七日對以色列發動跨境襲擊後，卡達居中斡旋，初步促成了數十名以色列和國際人質獲釋。卡達目前仍居中與美國中情局、以色列情治機構「摩薩德」（Mossad）及埃及協調，試圖恢復人質談判。

美軍二○二一年撤出阿富汗後，卡達也一直是美國與阿富汗神學士政權之間的對話管道。卡達在促成委內瑞拉釋放部分美國囚犯，以及美國與伊朗換囚協議方面，也扮演居中斡旋的角色。

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