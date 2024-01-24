聯合國審查中國人權 多國建議廢除香港國安法

聯合國人權理事會23日針對中國實施「普遍定期審查」，多個西方國家除批評中國打壓公民自由，在新疆鎮壓維吾爾族等少數民族，企圖消滅西藏文化和宗教認同，更關注香港人權狀況倒退。（法新社）

2024/01/24 05:43

〔國際新聞中心／綜合報導〕聯合國人權理事會23日針對中國實施「普遍定期審查」（UPR），多個西方國家除批評中國打壓公民自由，在新疆鎮壓維吾爾族等少數民族，企圖消滅西藏文化和宗教認同，更關注香港人權狀況倒退，美國、英國、加拿大等國建議廢除《香港國安法》。

據報導，有163個國家在這次URP會議中就中國人權狀況發言，每個國家可發言45秒。香港為審查焦點之一，多國在會議前已提交相關問題，質疑香港人權在國安法實施後大幅倒退。美國、英國、荷蘭及瑞士詢問香港政府，是否會採納聯合國人權事務委員會去年的建議，廢除《香港國安法》。

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加拿大首先提到香港，建議中國確保香港執行《國際人權公約》下的建議，廢除《香港國安法》，並取消所有針對行使其權利與自由的人士的案件。加國也對跨國鎮壓海外人權倡議人士問題表達關切。

含加拿大在內，共有19個國家提出與香港相關的建議，包括捷克、丹麥、法國、德國、愛爾蘭、日本、列支敦斯登、立陶宛、盧森堡、荷蘭、紐西蘭、瑞士、瑞典、英國、美國、澳洲、奧地利及比利時等。

法國建議中國保障網路及香港的言論自由；瑞士建議，確保《香港國安法》符合《國際人權公約》的要求，但未要求廢除。

美國則提出多項建議，包括停止對在新疆、西藏、香港及海外人士的騷擾、監視及威脅；廢除《香港國安法》；中止對包括在香港及澳門針對女性、LGBTQI+人士、勞工、移工的壓迫政策。此外，美國也譴責中國在新疆的「種族滅絕」。

出席會議的香港政府官員則堅稱，在《香港國安法》下，香港恢復社會穩定，「重回正軌」。港府政務司長陳國基擔任中國代表團副團長，率領港府官員以中國代表團成員身分出席會議。他聲稱，隨著《香港國安法》貫徹落實和選舉制度經過「完善」，在中國《憲法》、《香港基本法》以及國際公約適用於香港有關規定的保證下，港人可以繼續享有合法權利和自由，司法權也得以獨立行使，並廣受國際認同。

美國之音（VOA）中文網報導，英國人權組織「香港監察」（Hong Kong Watch）研究及政策顧問華穆清（Anouk Wear）表示，感謝數量空前的聯合國成員國提出建議，敦促成員國將其國內外政策與UPR提出的建議整合，並追究香港的責任，包括審查香港的特殊地位和特權，例如香港經貿辦、在世界貿易組織（WTO）和其他組織的席位、特別關稅和經濟區以及附帶的利益等。

西藏倡議人士23日在聯合國日內瓦辦事處外抗議中國對西藏進行文化滅絕。（法新社）

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