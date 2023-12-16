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父親被控勾結外國勢力18日開庭 黎智英兒：審判結果早定

壹傳媒集團創辦人黎智英（見圖）因香港國安法遭到監禁，本月18日西九龍法院將開審其被控勾結外國勢力案。（美聯社）

壹傳媒集團創辦人黎智英（見圖）因香港國安法遭到監禁，本月18日西九龍法院將開審其被控勾結外國勢力案。（美聯社）

2023/12/16 15:12

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕壹傳媒集團創辦人黎智英因香港國安法遭到監禁，本月18日西九龍法院將開審其被控勾結外國勢力案。媒體引述香港保安局說法指出，進入法院的訪客，被告、旁聽者和律師等，都須經過X光機檢查，並警告若任何人意圖騷擾審訊或恐嚇參與司法程序的人員，警方會立即採取果斷行動。黎智英的兒子黎崇恩昨對此則表示，審判結果早就已經定了，下週的審訊就是個審判秀而已。

綜合媒體報導，香港壹傳媒創辦人黎智英及蘋果日報被控勾結外國勢力一案，本月18日將在西九龍法院開審，現年76歲的黎智英將在沒有陪審團的情況下受審，他也是第一個對「勾結外國勢力」指控提出抗辯的人。

香港明報報導，香港保安局長鄧炳強昨稱，以往審訊期間留意到很多人自稱「旁聽師」，騷擾檢控人員、大聲喧嘩，甚至在律師去洗手間時滋擾，影響法庭程序，針對本次審理，警方和司法機構已協調，對於進入法院的訪客，被告、旁聽者和律師等，都須進行X光機檢查。

鄧炳強也指出，警方也會在法院附近加強巡邏，派出爆炸品搜索犬協助。他也警告，任何人若意圖騷擾審訊或恐嚇參與司法程序的人員，警方會立即採取果斷行動。

報導提到，針對18日將進行黎智英案開審，司法機構安排派發共388張公眾旁聽證及61張記者證，其中正庭設70個公眾席及30個記者席。案件將由國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰審理。

黎智英的兒子、現居台灣的黎崇恩，昨在接受外媒採訪時則指出，黎智英已經76歲，而且過去3年被獨囚，他「無法想像這對任何人的身心所造成的影響」。對於案件將由3名政府指定的法官審理，而且沒有陪審團，他認為審判結果早就已經定了，根本就是走個過場而已，直言「為根本就是個審判秀」。

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