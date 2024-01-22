「屠宰廠去骨機」突然啟動！16歲員工慘遭機器捲入身亡......

屠宰廠2年內已發生2起因安全措施不當的致死意外。（圖擷取自Google Maps）

2024/01/22 22:59

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國一家屠宰廠去年7月發生一起死亡意外，一名來自瓜地馬拉的16歲少年，正在清潔去骨機器時，因不明原因機台突然啟動，瞬間將少年捲入機器，導致他傷重不治。美國職業安全與健康管理局（OSHA）經過層層調查，終於在本周宣布，該屠宰廠業者因「無視安全標準」導致員工喪命，罰款21萬2646美元（約新台幣665萬元），更因雇用18歲以下童工，違反了密西西比州勞動法。

綜合外媒報導，去年7月美國密西西比州馬傑克家禽屠宰廠（Mar-Jac Poultry Plant）發生一起恐怖意外，16歲少年杜萬佩雷斯 （Duvan Perez）在清潔去骨機器時，因不明原因機器突然啟動，將他捲入後卡在機器旋轉軸內，旁人見狀將少年緊急送醫後仍因傷勢過重宣告不治。據了解，這名死者是來自瓜地馬拉的移民，10歲時來到美國，已在美國生活6年，怎料竟會在工作時丟了性命。

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美國職業安全與健康管理局介入調查後發現，該少年在清潔機器前，不僅沒有斷開電源，也未開啟防止機器突然啟動的緊急安全裝置。OSHA經過層層調查後判定，屠宰廠業者「無視安全標準」，即使意外發生時工廠內有2名主管在廠，不過卻未盡到堅督責任，因此罰款21萬2646美元（約新台幣665萬元）。

此外，密西西比州勞動法禁止18歲以下孩童在屠宰廠工作，因工作內容具有極高危險性，目前尚不清楚業者是否因雇用童工而受罰。事實上，屠宰廠已不是第一次發生死亡意外，2021年5月一名員工因袖子捲入機器導致死亡，屠宰廠2年內已發生2起因安全措施不當導致員工死亡的危險意外。

16歲少年被捲入去骨機器不幸身亡。（圖擷取自臉書Duvan Perez）

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