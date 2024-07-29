變裝皇后開幕式模仿「最後的晚餐」惹議 巴黎奧運主辦致歉

巴黎奧運會開幕式一段變裝皇后表演，類似達文西「最後的晚餐」畫作，引發天主教人士批評。巴黎奧林匹克運動會組織委員會28日對此致歉。圖為在法國駐羅馬尼亞大使館前抗議巴黎奧運該橋段的民眾。（美聯社）

2024/07/29 11:49

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴黎奧運會開幕式表演獲得廣大好評，不過在表演節目中一段變裝皇后模仿達文西「最後的晚餐」畫作的橋段卻引發天主教人士批評。針對批評，巴黎奧林匹克運動會組織委員會（COJO）發言人德尚普斯（Anne Descamps）28日對此致歉。

綜合外媒報導，這段表演引起許多天主教人士與保守人士批評，法國極右翼政治人物馬雷夏爾（Marion Maréchal）在社群抨擊這段表演「侮辱了全世界的基督徒」。俄羅斯外交部發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）聲稱這段表演宛如「大型同性戀遊行」。

請繼續往下閱讀...

德尚普斯28日接受採訪時指出，巴黎奧運無意對任何宗教團體不敬，開幕式設法讚揚各群體的包容性，若有冒犯之處，對此致上最深的歉意。

開幕式藝術總監喬利（Thomas Jolly）事後表示，並無意模仿「最後的晚餐」，而是在描繪與奧林帕斯眾神一同展開的盛宴。喬利強調，他的作品中並不會出現詆毀任何人或任何事物的狀況，「如果我們的作品被利用於散佈分裂和仇恨，那將是巨大的恥辱」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法