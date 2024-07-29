為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

變裝皇后開幕式模仿「最後的晚餐」惹議 巴黎奧運主辦致歉

巴黎奧運會開幕式一段變裝皇后表演，類似達文西「最後的晚餐」畫作，引發天主教人士批評。巴黎奧林匹克運動會組織委員會28日對此致歉。圖為在法國駐羅馬尼亞大使館前抗議巴黎奧運該橋段的民眾。（美聯社）

巴黎奧運會開幕式一段變裝皇后表演，類似達文西「最後的晚餐」畫作，引發天主教人士批評。巴黎奧林匹克運動會組織委員會28日對此致歉。圖為在法國駐羅馬尼亞大使館前抗議巴黎奧運該橋段的民眾。（美聯社）

2024/07/29 11:49

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴黎奧運會開幕式表演獲得廣大好評，不過在表演節目中一段變裝皇后模仿達文西「最後的晚餐」畫作的橋段卻引發天主教人士批評。針對批評，巴黎奧林匹克運動會組織委員會（COJO）發言人德尚普斯（Anne Descamps）28日對此致歉。

綜合外媒報導，這段表演引起許多天主教人士與保守人士批評，法國極右翼政治人物馬雷夏爾（Marion Maréchal）在社群抨擊這段表演「侮辱了全世界的基督徒」。俄羅斯外交部發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）聲稱這段表演宛如「大型同性戀遊行」。

德尚普斯28日接受採訪時指出，巴黎奧運無意對任何宗教團體不敬，開幕式設法讚揚各群體的包容性，若有冒犯之處，對此致上最深的歉意。

開幕式藝術總監喬利（Thomas Jolly）事後表示，並無意模仿「最後的晚餐」，而是在描繪與奧林帕斯眾神一同展開的盛宴。喬利強調，他的作品中並不會出現詆毀任何人或任何事物的狀況，「如果我們的作品被利用於散佈分裂和仇恨，那將是巨大的恥辱」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
巴黎前線》選手視角帶大家看 史上最特別的塞納河開幕式（影音）
2024/07/27 07:55

巴黎前線》選手視角帶大家看 史上最特別的塞納河開幕式（影音）
巴黎奧運》IOC主席才跟南韓總統道完歉 官方又再度出包
2024/07/28 15:11

巴黎奧運》IOC主席才跟南韓總統道完歉 官方又再度出包

《CHARM野性魅力》 全球寵物的最佳伴侶
巴黎奧運開幕式變裝皇后登場扮基督 右派、宗教界反彈
2024/07/28 08:05

巴黎奧運開幕式變裝皇后登場扮基督 右派、宗教界反彈
奧運》史上首見！ 塞納河開幕式各國搭船進場 女神卡卡登台獻唱
2024/07/27 02:22

奧運》史上首見！ 塞納河開幕式各國搭船進場 女神卡卡登台獻唱

大清新站 近湖口車站 雙商圈優勢
奧運》開幕式入場太久！英國跳水王子與搭檔上演「鐵達尼號」
2024/07/28 19:55

奧運》開幕式入場太久！英國跳水王子與搭檔上演「鐵達尼號」
國際今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播