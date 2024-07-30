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張啓楷稱高虹安停職是違憲 黃智賢批：怎對貪污如此溫柔體貼？

民眾黨立委張啓楷認為停止高虹安的職務是違憲，引起各界熱議。（資料照）

民眾黨立委張啓楷認為停止高虹安的職務是違憲，引起各界熱議。（資料照）

2024/07/30 10:08

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市長高虹安涉貪一審遭判刑7年4個月、市長停職不給薪、褫奪公權4年，民眾黨立委張啓楷28日宣稱，停止高虹安的職務是違憲，引起各界熱議，名嘴黃智賢也對此批評：「啓楷兄，你怎麼會對貪污者這樣溫柔體貼？你太讓我失望了。」

黃智賢指出，張啓楷聲稱高虹安並不是在新竹市長任內涉嫌貪污，內政部怎麼可以停止她的新竹市長職務，憲法明訂保障人民的工作權，內政部的行為已明顯違憲。這讓她質疑：「啓楷兄，你還好嗎？資深媒體人張啓楷，如果聽到政客張啓楷說出這種話，會不會痛斥不已。」

黃智賢列出法條，內容為：「直轄市長、縣（市）長、鄉（鎮、市）長、村（里）長，有下列情事之一者，分別由行政院、內政部、縣政府、鄉（鎮、市、區）公所停止其職務，不適用公務員懲戒法第三條之規定：一、涉嫌犯內亂、外患、貪污治罪條例或組織犯罪防制條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者。但涉嫌貪污治罪條例上之圖利罪者，須經第二審判處有期徒刑以上之刑者。」黃批評：「法律是這樣定的。你要不要、敢不敢修改這一條？要不要修改成三審定讞才停職？」

黃智賢質疑，按照張啓楷的標準，那麼前總統陳水扁任內的貪污狀況，是不是卸任以後，就不用追究？張啓楷不但不認為，政客應該有政治責任感、自請下台，反而要捍衛貪污政客的大權？張啓楷聲稱的「工作權」是政客的權力行使。

黃智賢強調，張啓楷身為新科立委，若要推國會改革，首先要做的應該是修法，讓政客貪污的判刑更嚴重，「你應該立刻修改立委職權行使法，讓立委一審有罪就應該停職」。但是張啓楷卻是想方設法，要讓貪污者受到懲戒的年限延後。

黃智賢最後也感嘆：「啓楷兄，你怎麼會對貪污者這樣溫柔體貼？你太讓我失望了。你是一點都想不起，我們當時是用一樣的標準，批判陳水扁的。」

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