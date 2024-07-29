美太空軍打造太空盾牌！衛星核防護迎戰中俄威脅

洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）和諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman）正在為美國太空軍的「下一代高空持續紅外線」（ Next-Gen OPIR）專案建造衛星。（取自Lockheed Martin專頁）

2024/07/29 10:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕《美國國防新聞週刊》（Defense News）7月26日報導，美國太空軍（Space Force）正在研究為未來探測和追蹤先進高速武器的衛星加裝核防護功能。這項研究表明，在中俄兩國不斷發展極音速飛彈和反衛星武器的背景下，美國正加強其太空防禦能力。

據報導，太空軍負責監督太空感測採購工作的戴維斯上校（Col. Rob Davis）表示，太空軍正在與太空作戰分析中心（Space Warfighting Analysis Center, SWAC）合作，研究下一代太空感測技術。

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美國太空軍面臨著來自中國和俄羅斯日益嚴峻的威脅。這兩個國家都在研發極音速飛彈，能夠逾5倍音速飛行並進行機動。此外，他們也正在建造和測試反衛星武器，可能阻礙美國在軌道上的安全作業。

為反制這些威脅，美國太空軍正在改變其飛彈預警策略。目前，太空軍依賴大型、昂貴的衛星來執行飛彈預警任務。這些太空飛行器，例如太空基紅外線系統（Space-Based Infrared System），經過防輻射硬化，能夠抵抗核攻擊。但這種方案成本高昂，且無法滿足新時代的需求。

美國太空軍的新策略是建造和部署大量小型衛星，並將其部署在較低的軌道。太空發展局（Space Development Agency, SDA）和太空系統司令部（Space Systems Command, SSC）正在領導這項工作，SDA 計劃將數百顆衛星發射到近地軌道，SSC則專注於中地球軌道（Medium Earth Orbit, MEO）的功能。

目前，SDA 已經發射了8顆近地軌道飛彈追蹤衛星，SSC 計劃在 2026 年發射其首顆中地球軌道衛星。兩家組織都將分批交付衛星，並計劃每隔幾年就發射新版本。

報導指出，雖然太空軍將逐步淘汰舊系統，但目前正在與洛克希德·馬丁公司和諾斯洛普·格魯曼公司合作，建造5顆經過防輻射硬化的下一代高空持續紅外線（Next-Generation Overhead Persistent Infrared, Next-Gen OPIR）衛星，用於取代太空基紅外線系統。

戴維斯表示，此次研究的重點是找到符合太空軍長期架構計畫的核防護方案，並確保新的衛星能夠在核攻擊後繼續運作。他強調，美國太空軍需要滿足國家所有的需求，並將持續關注研究結果，以調整未來衛星的設計和部署。

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