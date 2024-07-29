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凱米狂襲中國 北京部分鐵路停駛、湖南豪雨破紀錄

凱米籠罩中國，浙江省溫嶺市石塘鎮金沙灘海域25日掀起逾10公尺巨浪。（新華社）

凱米籠罩中國，浙江省溫嶺市石塘鎮金沙灘海域25日掀起逾10公尺巨浪。（新華社）

2024/07/29 10:09

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到凱米颱風驚人雨量影響，中國北京地區多條鐵道路線緊急停駛；湖南、廣東、遼寧等省分，則受外圍雲系、殘餘環流影響，出現致災級降雨量。

據中國官媒《新華社》報導，為確保安全，中國鐵路部門28日對津秦高鐵、京哈高鐵的部分載客列車，及京原、京承、京通、邯長、邯濟等普通列車路線，採取臨時停運措施。而為滿足短程旅客的需求，北京市郊鐵路S2、S5、S6線於28日恢復營運。

凱米颱風27日下午抵達湖北，強度持續減弱。《新華社》27日表示，未來數天，中國湖南、湖北、江西、廣東、廣西、雲南、河南、山東、河北、天津、遼寧、吉林等地，均有暴雨釀災風險，並需關注可能引發的其他間接災害。

自26日以來，受凱米颱風外圍雲系影響，湖南東南多地發生強降雨，部分區域降雨量突破歷史紀錄，其中郴州資興市坪石站12小時最高降雨量達487.5毫米（27日凌晨0時至中午12時），資興市稅裡站24小時最大降雨量高達670毫米（26日晚上11時至27日晚上11時），分別創下湖南有觀測資料以來的12小時、24小時降雨量最高紀錄。

廣東東北部也受凱米外圍雲系影響，出現了大雨、局部豪大雨。截至27日12時，廣東省已預警性撤離11萬5761人，其中廣東東北部梅州市累計撤離了9萬7856人。潮州市湘橋區官塘鎮象山村在26日傍晚6時40分前後出現龍捲風。

在遼寧，自28日凌晨開始，受凱米減弱後的殘餘環流影響，遼寧自南向北出現大雨到豪大雨天氣。

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