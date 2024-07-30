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蘇澳8船員遭日逮捕 家屬繳交32萬元擔保金後人船獲釋

蘇澳籍富申漁船被日本扣留40小時後獲釋，預定今晚返抵南方澳。（圖由讀者提供）

蘇澳籍富申漁船被日本扣留40小時後獲釋，預定今晚返抵南方澳。（圖由讀者提供）

2024/07/30 10:07

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳籍富申漁船前天下午被日本認定越界捕魚，8名台籍船員及漁船遭扣留，宋姓船長家屬昨天匯出150萬日圓，折合台幣約32萬元擔保金後人、船獲釋，漁船今天上午8點駛離石垣島，預定今晚返抵南方澳漁港。

14噸級的富申漁船，27日晚上10點3分從南方澳漁港出港，前天下午4點多，在北緯24度33分、東經122度36分海域，距離蘇澳40浬、台灣護漁界線外5浬處，遭日本海上保安廳人員登檢，人、船被送到石垣島調查。

針對查扣漁船的原因，日方認為富申漁船在日本與那國島12浬內捕撈，海保廳巡視船發現，要求停船被拒才派員登檢，傳出要150萬日圓擔保金，事發後，宋姓船長家屬火速匯款。

蘇澳區漁會總幹事陳春生說，日方收到擔保金後，對8名台籍船員作詢問，走完相關程序便釋放人、船，漁船已在今天上午8點離開石垣島，事發原因要等船員回來再進一步釐清。

蘇澳漁界人士表示，富申漁船前後被扣留40小時，最終有驚無險踏上返家之路，南方澳漁港距離石垣島120浬，船程10多小時，今晚就能進港靠岸。

富申漁船今天上午8點駛離石垣島。（圖由讀者提供）

富申漁船今天上午8點駛離石垣島。（圖由讀者提供）

船員待在船上顯得相當無奈。（圖由讀者提供）

船員待在船上顯得相當無奈。（圖由讀者提供）

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