法學者：北京與台北難和解 主要障礙是中共政權

法國戰略研究基金會（FRS）研究員尼凱（Valérie Niquet）指出，北京與台北之間實現潛在和解的主要障礙是中共政權本身，並指儘管台灣選出了支持獨立的總統，但中國不敢軍事冒險，因為風險很大。 （路透）

2024/01/21 06:43

〔編譯盧永山／綜合報導〕法國戰略研究基金會（FRS）研究員、政治學者尼凱（Valérie Niquet）投書法國《世界報》（Le Monde）指出，北京與台北之間實現潛在和解的主要障礙是中共政權本身，並指儘管台灣選出了支持獨立的總統，但中國不敢軍事冒險，因為風險很大。

尼凱表示，民進黨在台灣總統選舉中連續第3次獲勝，雖然民進黨的總統得票率有限，且在立法院沒有獲得多數席位，但這是北京當局再一次遭遇挫敗。

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首先，台灣這次舉辦的選舉過程平靜、完全透明，對中國政權構成了直接的意識形態上的挑戰。中國共產黨雖然一直堅持說，自1990年代以來主導台灣政治生活的民主價值觀是「西方的」，沒有普遍性，但台灣定期舉辦的選舉和政治更替的可能性表明，對於華人世界來說，民主原則並不是不適用的。

對於60%以上自認為是「台灣人」和30%以上自認為「既是中國人也是台灣人」的台灣民眾來說，台灣政治制度的深度民主性構成了他們認同的重要組成部分。

尼凱指出，中國遭遇的另一個挫敗是：民進黨獲勝顯示了，中國戰略思想的核心，作為訊息戰一環的宣傳策略，以及施加影響力的企圖，是沒有效果的。

尼凱強調，嚴重損害中共影響力的是中共政權本身。習近平自2013年上台以來，不僅擴大了挑釁、侵略行動和不妥協的聲明，破壞「一國兩制」原則，試圖說服台灣人接受與中國統一。透過對香港實施粗暴的「國安法」並迫害香港反對派，北京當局減少了吸引像台灣這樣的開放和自由社會的機會。

尼凱認為，面對挫敗，中國的迴旋餘地是非常有限的，其唯一可能的選項是增加挑釁、入侵和軍事演習，對台北當局及其美國盟友維持壓力。中國的經濟形勢不好，出口在不斷的下降，而且展望2049年，中共的首要任務仍然是自身的生存問題，因此軍事冒險主義似乎是不太可能的，因為它有可能會導致北京政權的終結。

尼凱表示，長期以來，中國一直希望台灣人能夠被與中國建立非常密切的經濟關係的前景所吸引，希望台灣能夠像成熟的果子一樣掉落到中國的懷抱裡。但台灣的每次選舉都將這個前景推得更遠，而中國領導人卻無法以武力進行反擊。北京的戰略家雖然受到軍事冒險的誘惑，但他們知道中國無法像俄羅斯越過烏克蘭邊境那樣越過180多公里寬的台灣海峽。

尼凱最後寫道，台灣民主的勝利再次顯示，雖然台灣人認同因素的重要性不容忽視，但北京與台北之間潛在和解的主要障礙是中共政權本身。 從長遠來看，海峽兩岸的民主趨同不會帶來統一，而是帶來台灣與中國之間的合作加強，讓兩邊的人民能夠共享相同的理想。

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