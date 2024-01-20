台灣大選創4歷史意義！日專家：台灣選擇民主 增強國際存在感

日本智庫「日台關係研究會」舉辦研討會解析台灣總統大選，平成國際大學教授淺野和生表示，背負執政包袱的民進黨被批貪腐，對手醞釀政黨輪替的氣氛，但選舉結果政黨票不減反增，證明這些都是假議題。（記者林翠儀攝）

2024/01/20 23:25

〔駐日特派員林翠儀／東京20日報導〕日本智庫「日台關係研究會」今天舉辦研討會，解析剛結束的台灣總統大選，新聞工作者福島香織表示，這次台灣大選創造了4項歷史意義，在中國的壓力下台灣人選擇民主也「選對的人」，她認為台灣不會走回頭路，不會再走回獨裁的老路，也不會迷惘於是否成為中國的一部分，未來台灣將繼續做為民主陣營的一份子，增強自己在國際的存在感。

平成國際大學教授淺野和生則指出，即使民進黨有8年執政的包袱，也被對手批評腐敗、醞釀政黨輪替的氣氛，但民進黨的政黨票卻不減反增，足以說明這些都是假議題，唯獨民進黨區域立委得票雖較上屆微幅減少，但立委席次卻掉了10席，顯示選戰策略可能出了問題。

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日台關係研究會今天舉行研討會，邀請新聞工作者福島香織、平成國際大學教授淺野和生發表專題演講，分析台灣大選的結果和影響，台灣駐日副代表周學佑也到場致詞。

從2000年起持續前往台灣觀選的福島香織表示，台灣這次大選是一場對抗中國的選舉，雖然中國利用認知戰試圖分裂和擾亂台灣，但台灣人沒有輸且選對的人，台灣民主的勝利具有歷史的意義，台灣展現的民主成熟度也可成為世界範本。尤其在紛爭之下，全球民主陣營對民主的信心開始鬆動，台灣人相信民主的投票結果走向世界，為今年的全球選舉年打頭陣十分合宜，選舉結果也帶給民主陣營極大的鼓舞。

淺野教授也相當肯定蔡英文總統執政8年，把台灣推向全世界，讓中台問題從「兩岸回題」擴大為「國際問題」，讓台灣為國際社會的一員。

福島香織還提到，民進黨打破了8年魔咒繼續執政，具有歷史意義。福島相當推祟民進黨推出的「在路上」競選廣告，她表示，這比直接要求將票投給民進黨來得更讓人感動，即使4年前賴清德與蔡英文有初選的激烈競爭，但這次兩人透過影片強調團結，相當正面。

福島也觀察到國民黨的質變，她指出，「92共識」在這次選戰未成為爭議主題，在選前喊出「相信習近平」的前總統馬英九，甚至未被邀請參加選前之夜，這是前所未有之事，福島認為，國民黨已逐漸變成台灣人政黨，如果侯友宜當選了，她會做的新聞標題是「繼李登輝之後的國民黨台灣人總統」。

另一個意義就是第三黨的出現，福島指出，民眾黨在這次選舉中拿下8席不分區，立委成員有太陽花運動的主導者之一，也有立場相反的人，還有越南裔人士，非常多元，未來若繼續壯大，或許可能讓國民黨變成第3黨。

福島還指出，這次的總統大選是一種「角色競爭」，最後由賴清德和蕭美琴的組合勝選。對年輕人來說，賴清德可能就像個「頑固老爹」，她舉例說，賴清德在頒發獎學金時的致詞，說到他是怎麼苦學出身，希望學生勤勉向學，讓人聽起來很具壓力，對年輕人來說並不討喜。幸好配上了身段柔軟又具親和力的蕭美琴，福島表示，賴清德的副手若不是找蕭美琴搭檔，可能會有不同的結果。

淺野和生在演講中也提到未來的台日關係，他認為，不會有什麼特別的變化，而且已進順利在進行的各種合作，將能有進一步的發展。現在台日間可以簽署民間協定，以非政府間的實務協定解決很多問題，淺野舉例，台日利用民間協定解決所得稅的雙重課稅問題，這是必須有國家主權才能解決的問題，但現在用民間協定去解決，而且成為慣有的模式。他也期待未來台日可透過民間協定，解決緊急狀況下的台日情報共有，還有國民避難撤離等諸多問題。

新聞工作者福島香織認為這次台灣大選，在中國的壓力下台灣人選擇民主也「選對的人」，創造多項歷史意義。（記者林翠儀攝）

出席「日台關係研究會」的駐日副代表周學佑（左），獲福島香織（右）贈送她撰寫的書籍。（記者林翠儀攝）

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