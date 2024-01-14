布林肯恭賀賴清德勝選 中國外交部跳腳：向美方嚴正交涉

美國國務卿布林肯在當地時間13日透過國務院發言人辦公室發布聲明恭喜賴清德勝選，引發中國不滿。（美聯社）

2024/01/14 16:55

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨賴清德及蕭美琴當選我國第16任總統及副總統，美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）透過美國國務院發言人辦公室發布聲明恭喜賴清德，並表示期待與賴清德及台灣各政黨領袖攜手合作，引發中國不滿，發表聲明抗議。

美國國務卿布林肯在當地時間13日透過國務院發言人辦公室發布聲明恭喜賴清德，祝賀台灣人民再次展現其充滿活力的民主制度與選舉過程；布林肯指出，美國致力於維護兩岸和平穩定，也期待與賴清德以及台灣其他黨派合作，進一步深化美台長期的非正式關係。

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布林肯也強調，美國致力維持台海的和平穩定，並確保分歧在不受脅迫與壓力的情況下以和平方式解決；美台人民之間的夥伴關係根植於民主價值，無論是在經濟、文化還是人民之間的情誼等面向都持續擴展與深化。

對此，中國外交部今（14日）發表聲明，對美方表達強烈不滿，稱美國國務院嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

中國外交部老調重彈，重申「中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來，堅決反對美方以任何方式、任何藉口干涉台灣事務。」

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