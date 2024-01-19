中國再做出致死率100％的新冠變種病毒 學界批：停止玩火

中國研究團隊又製造出了一種致死率達100%的新冠變種病毒，注射該病毒的實驗老鼠全部死亡。對此，學界已要求中國「停止可怕的實驗」。病毒示意圖。（美聯社檔案照）

2024/01/19 13:30

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國湖北省武漢市在2019年底爆發新冠病毒（COVID-19），導致全球7億人染疫，逾700萬人死亡。當全球還在餘悸猶存之際，《紐約郵報》等媒體17日報導，中國研究團隊又製造出了1種致死率達100%的新冠變種病毒，注射該病毒的實驗老鼠全部死亡。對此，學界已要求中國「停止可怕的實驗」，擔憂盲目的病毒研究可能導致新冠大流行這樣的悲劇再度重演。

報導指出，北京化工大學、北京中國人民解放軍總醫院、南京大學醫學院等當地研究團隊2017年在穿山甲身上首次發現的冠狀病毒基礎上，製造出了穿山甲新冠病毒GX_P2V。研究團隊聲稱：「這是首個證明新冠相關病毒導致實驗老鼠100%死亡的研究結果」，並稱「該病毒存在傳染給人類的危險」。該研究結果1月初被發布到生物領域論文共享平台bioRxiv。

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這次實驗使用的是人類ACE2轉基因小白鼠，ACE2是在病毒感染人體過程中發揮橋接作用的蛋白質。研究團隊讓4隻實驗鼠感染GX_P2V，8天內全部死亡。對此，研究團隊稱：「死亡率快得驚人」。

注射到實驗小白鼠體內的GX_P2V病毒，先侵犯了小鼠的肺、骨、眼、腦等各器官，然後逐漸向大腦遷移，感染病毒的小白鼠體重急劇下降，隨後出現身體變形和行動遲緩的症狀。尤其在死亡的前1天，小白鼠的眼睛會徹底變白。報導說：「這是最令人毛骨悚然的地方。」

該研究一經發表，學界就有人發出了擔憂的聲音。

倫敦大學學院（University College London）遺傳學研究所（Genetics Institute）所長巴盧（Francois Balloux）批評，該研究「太過可怕，在科學層面毫無意義」。史丹福大學醫學院名譽教授格林斯基（Gennadi Glinsky）警告：「必須在為時過晚前停止這瘋狂的舉動。」

報導也表示「發布這項研究結果本身就表明，中國在新冠病毒大流行之後依然魯莽行事，必須在另一場全球大流行開始前停止玩火。」

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