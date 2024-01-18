為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

諾曼第登陸大功臣 英國慶祝「巨人電腦」問世80周年

全球第一部數位電腦、英國「巨人電腦」（Colossus，見圖）成功破譯德軍加密通訊內容，讓盟軍相信欺騙希特勒的計畫奏效，促成「諾曼第登陸」。（路透）

全球第一部數位電腦、英國「巨人電腦」（Colossus，見圖）成功破譯德軍加密通訊內容，讓盟軍相信欺騙希特勒的計畫奏效，促成「諾曼第登陸」。（路透）

2024/01/18 22:57

〔中央社〕英國政府通訊總部（GCHQ）今天歡慶「巨人電腦」問世80周年。這部電腦在第二次世界大戰協助同盟國擊敗希特勒領導下的納粹德國，具有重大意義，因此數十年來一直保密。

《路透社》報導，在1944年，全球第一部數位電腦、英國的「巨人電腦」（Colossus computer）成功破譯了德軍的加密通訊內容，讓盟軍相信1年來在入侵地點上欺騙希特勒的計畫已經奏效，進而促成稍後的「諾曼第登陸」行動。

「諾曼第登陸」堪稱二戰的轉捩點。巨人電腦在這次行動中發揮關鍵作用，許多專家認為它縮短了戰爭。

事實上，直到2000年代初期，「巨人電腦」的存在才被揭露。到了80年後的今天，英國政府通訊總部發布一系列前所未見的影像和聲音，包括這部電腦的設計藍圖，以紀念它的發明。

英國政府通訊總部部長基斯特（Anne Keast）透過聲明表示，「技術創新一直是政府通訊總部工作的核心，巨人電腦是我們身處最新技術尖端的完美範例，雖然（先前）我們無法公開討論它。」

這部電腦由佛勞爾斯（Tommy Flowers）研發，至1960年代初仍為情報機構使用。它是繼英國電腦科學與人工智慧之父圖靈（Alan Turing）於1940年研發「炸彈機」（bombe），破解德國納粹「恩尼格瑪」（Enigma）密碼機後的重大突破。

1944年1月18日，史上首台巨人電腦被運送到布萊切利園（Bletchley Park），即當時高度機密的「政府代碼及密碼研究院」（Government Code and Cypher School）所在地。至戰爭結束時，已有10部電腦在運作。而政府代碼及密碼研究院也於1946年更名為政府通訊總部，負責監聽世界各地的情況，以保護英國的安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
她的天氣預警改變了二戰歷史 愛爾蘭婦女逝世享耆壽100歲
2024/01/04 17:08

她的天氣預警改變了二戰歷史 愛爾蘭婦女逝世享耆壽100歲
電腦客語字型與輸入法上線！ 客委會：即起可下載
2023/12/12 21:51

電腦客語字型與輸入法上線！ 客委會：即起可下載

期交所推動市場茁壯 開展創新商品制度
法國最後一位「諾曼第登陸」士兵辭世 馬克宏悼：永不遺忘
2023/07/04 09:47

法國最後一位「諾曼第登陸」士兵辭世 馬克宏悼：永不遺忘
又一個時代過去 101空降師E連最後老兵逝世、享壽97歲
2022/07/06 10:23

又一個時代過去 101空降師E連最後老兵逝世、享壽97歲

Global Mall 新春福袋抽巴黎、日本遊
《諾曼第大空降》故事原型 101空降師E連最後軍官逝世
2021/12/05 12:52

《諾曼第大空降》故事原型 101空降師E連最後軍官逝世
老兵不死！英90歲阿公跳傘 重現諾曼第登陸
2019/06/06 21:41

老兵不死！英90歲阿公跳傘 重現諾曼第登陸
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播