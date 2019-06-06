老兵不死！英90歲阿公跳傘 重現諾曼第登陸

2019-06-06 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕二戰諾曼第登陸今（6）日為75週年紀念日，據《路透》報導，二戰老兵95歲的雷德（Harry Read）和94歲的赫頓（John Hutton）在降落傘兵團自由落體表演小組「紅魔鬼」（Red Devils）的幫助下，從法國北部諾曼地平原空降，重現當年突破納粹德軍封鎖線的場景。

報導指出，當年年僅19、20歲青年的赫頓和雷德，在1944年6月6日凌晨從所隸屬的英國第六空降師運輸機一躍而下，降落在諾曼地平原。雷德表示：「那個時代是截然不同的世界，需要像我這樣的年輕人隨時準備為值得奮戰的文明而犧牲。」他補充說：「當時我覺得有義務將生死置於度外，但今天我很安全，重新體驗空降非常好玩」。

據了解，他們當年與其餘8000名傘兵的任務是保護盟軍的左翼，以防德軍突襲，並確保史上最大規模的海軍登陸成功。

報導指出，稍早約有280名英法聯合傘兵，在諾曼第平原的薩內爾維鎮（Sannerville）空降，紀念75年前諾曼第登陸的盟軍壯舉。97歲美軍老兵代表萊斯（Tom Rice）亦於附近的卡靈頓（Carentan）進行空降。

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（來源YouTube《ITV NEWS》，若遭刪除請見諒）

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