《諾曼第大空降》故事原型 101空降師E連最後軍官逝世

E連最後一位在世軍官、宣姆斯（中間著格紋襯衫者）12月3日在家中平靜離世，享耆壽99歲。圖為E連老兵在2003年時聚會。（美聯社）

2021/12/05 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕2001年播出的HBO影集《諾曼第大空降》，深受全球各地影迷喜愛，改編自同名書籍的《諾曼第大空降》，內容講述二戰期間美軍101空降師506團第二營E連官兵的故事。而影集播出至今已有20年，隨著時間流逝，E連官兵也逐漸離世，E連最後一位在世軍官、宣姆斯（Edward Shames）12月3日在家中平靜離世，享耆壽99歲。

根據《美聯社》報導，宣姆斯在二戰期間參與多場著名戰役，戰後在國家安全局工作，擔任中東事務專家，並曾在美國陸軍預備役師服役，最後以上校軍階退伍，宣姆斯戰後也曾出席E連官兵聚會，12月3日在維吉尼亞州諾福克市家中平靜離世。

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訃聞內容提及宣姆斯的二戰事蹟，提到：「當德國投降時，愛德華宣姆斯與E連同袍一起進入希特勒的藏身處『鷹巢』，當時愛德華在裡面拿了幾瓶寫著『僅供元首飲用』的干邑白蘭地，並在日後拿著這些白蘭地為他的大兒子辦成年禮。」殯儀館指出，宣姆斯的葬禮將在週日舉行。

宣姆斯自101空降師創建、1942年開始在喬治亞州培訓以來就待在E連，一直到戰爭結束為止。宣姆斯在二戰期間參與多場戰役，1944年6月6日，他與E連官兵一同在諾曼第空降，9月17日參與市場花園行動，空降至荷蘭；在荷蘭駐守期間，宣姆斯也自願參加「飛馬行動」，協助英軍士兵從德國占領區撤離；12月16日時德軍發起「突出部之役」，101空降師當時在比利時小鎮巴斯通（Bastogne）被包圍，宣姆斯也和E連官兵一同奮勇作戰。在解放納粹集中營的過程中，宣姆斯也是101空降師首批進入達豪集中營的成員之一。

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