她的天氣預警改變了二戰歷史 愛爾蘭婦女逝世享耆壽100歲

〔即時新聞/綜合報導〕1944年6月,1名年輕的愛爾蘭女子向英國提供關鍵的氣象預警,盟軍諾曼第登陸因而延遲,避免了潛在天氣災難,最後登陸計畫成功,改變了二次大戰進程,這名愛爾蘭女子近日逝世,享耆壽100歲。

綜合外媒報導,愛爾蘭女子莫琳(Maureen Flavin)的孫子近日證實,去年12月17日莫琳在一家療養院逝世,享耆壽100歲,她的工作改變了二次大戰歷史;從1942年起,莫琳就在愛爾蘭西北端沿海的布萊克索德角(Blacksod Point)郵局工作,當時,郵局也兼任氣象觀測站,莫琳除了郵政工作外,也要記錄和傳輸天氣觀測資料,莫琳並不知道這些資訊具體流向何處。

在沒有衛星影像等先進氣象資訊的年代,只能依靠原始的氣壓資料、風型、雲層資料拼湊,位於歐洲西北邊緣的布萊克索德角,對於提前預警大西洋天氣變化對歐陸影響至關重要;隨著盟軍秘密計畫的諾曼第登陸日期接近,莫琳也被通知從每6小時報告一次天氣變成每小時回報。

1944年6月3日,莫琳觀察到氣壓迅速下降,意味著可能有暴風雨天氣,這份報告也被提交給英國氣象總部;莫琳回憶道,當天她接到一通不尋常的電話,是一位英國口音的女士打來的,詢問道:「請再檢查一下數據。」莫琳反覆檢查後認為讀數沒有錯誤。

當天登陸作戰盟軍最高總司令艾森豪正在英國開會,當時諾曼第登陸預定在6月5日展開,艾森豪天氣顧問、英國上校斯泰格(James Stagg)根據莫琳的觀測資料,向艾森豪建議5日天候狀況可能不適合登陸,建議推遲24小時,5日當天果然狂風大作,海面洶湧;6日盟軍在良好天候下成功登陸諾曼第,準備為納粹德國施展最後一擊。

2014年出版的《諾曼第登陸日預測:艾克最偉大賭博背後的天氣預報員》(The Forecast for D-Day: And the Weatherman Behind Ike's Greatest Gamble)一書作者羅斯(John Ross)認為,如果登陸發生在那天(5日),失敗機率很高;有英國老兵在紀錄片中表示:「我們非常感謝愛爾蘭西部的莫琳……因為如果沒有她的預警我們可能會在暴風雨中喪生。」

莫琳直到1956年才知道自己的工作對於諾曼第登陸的重要性,2021年6月,莫琳因其在第二次世界大戰中的貢獻而獲得美國國會表彰,美國眾議院授予她獎章,這枚獎章是專門製作的,只頒發給那些為美國做出「值得稱讚的事蹟」的人。

