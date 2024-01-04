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她的天氣預警改變了二戰歷史 愛爾蘭婦女逝世享耆壽100歲

原定1944年6月5日實施的諾曼第登陸，因愛爾蘭女子莫琳的天氣預警而推遲一天，6日天候良好成功完成登陸。（美聯社）

原定1944年6月5日實施的諾曼第登陸，因愛爾蘭女子莫琳的天氣預警而推遲一天，6日天候良好成功完成登陸。（美聯社）

2024/01/04 17:08

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1944年6月，1名年輕的愛爾蘭女子向英國提供關鍵的氣象預警，盟軍諾曼第登陸因而延遲，避免了潛在天氣災難，最後登陸計畫成功，改變了二次大戰進程，這名愛爾蘭女子近日逝世，享耆壽100歲。

綜合外媒報導，愛爾蘭女子莫琳（Maureen Flavin）的孫子近日證實，去年12月17日莫琳在一家療養院逝世，享耆壽100歲，她的工作改變了二次大戰歷史；從1942年起，莫琳就在愛爾蘭西北端沿海的布萊克索德角（Blacksod Point）郵局工作，當時，郵局也兼任氣象觀測站，莫琳除了郵政工作外，也要記錄和傳輸天氣觀測資料，莫琳並不知道這些資訊具體流向何處。

在沒有衛星影像等先進氣象資訊的年代，只能依靠原始的氣壓資料、風型、雲層資料拼湊，位於歐洲西北邊緣的布萊克索德角，對於提前預警大西洋天氣變化對歐陸影響至關重要；隨著盟軍秘密計畫的諾曼第登陸日期接近，莫琳也被通知從每6小時報告一次天氣變成每小時回報。

1944年6月3日，莫琳觀察到氣壓迅速下降，意味著可能有暴風雨天氣，這份報告也被提交給英國氣象總部；莫琳回憶道，當天她接到一通不尋常的電話，是一位英國口音的女士打來的，詢問道：「請再檢查一下數據。」莫琳反覆檢查後認為讀數沒有錯誤。

當天登陸作戰盟軍最高總司令艾森豪正在英國開會，當時諾曼第登陸預定在6月5日展開，艾森豪天氣顧問、英國上校斯泰格（James Stagg）根據莫琳的觀測資料，向艾森豪建議5日天候狀況可能不適合登陸，建議推遲24小時，5日當天果然狂風大作，海面洶湧；6日盟軍在良好天候下成功登陸諾曼第，準備為納粹德國施展最後一擊。

2014年出版的《諾曼第登陸日預測：艾克最偉大賭博背後的天氣預報員》（The Forecast for D-Day: And the Weatherman Behind Ike's Greatest Gamble）一書作者羅斯（John Ross）認為，如果登陸發生在那天（5日），失敗機率很高；有英國老兵在紀錄片中表示：「我們非常感謝愛爾蘭西部的莫琳……因為如果沒有她的預警我們可能會在暴風雨中喪生。」

莫琳直到1956年才知道自己的工作對於諾曼第登陸的重要性，2021年6月，莫琳因其在第二次世界大戰中的貢獻而獲得美國國會表彰，美國眾議院授予她獎章，這枚獎章是專門製作的，只頒發給那些為美國做出「值得稱讚的事蹟」的人。

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