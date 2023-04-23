美二戰水手102歲病逝 珍珠港事件「亞利桑納號」倖存者僅剩一人

美軍二戰老兵波茲是目前「亞利桑納號」僅存的兩位倖存者之一，本月21日在家中過世。圖為波茲2016年出席活動。（美聯社）

2023/04/23 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕在1941年12月7日的「珍珠港事件」中被日軍擊沉的「亞利桑納號」（USS Arizona），戰後美國在戰艦殘骸上方設置紀念館，紀念「珍珠港事件」與該事件陣亡的士兵。 隨著時光飛逝，「亞利桑納號」的倖存者逐漸凋零，海軍老兵波茲（Ken Potts）作為「亞利桑納號」僅存的2位倖存者，21日在住家逝世，如今該艦倖存者僅剩1人。

根據《美聯社》報導，蘭迪·史特拉頓（Randy Stratton）的父親唐納·史特拉頓（Donald Stratton）曾是波茲在「亞利桑納號」上的戰友。蘭迪指出，波茲21日在美國猶他州普羅沃（Provo）的住家中過世，享嵩壽102歲。蘭迪透露，波茲本月15日慶祝102歲生日，他曾與波茲通話，波茲當時很高興能活到102歲，但波茲知道自己身體狀況不太好，他曾希望自己的身體狀況能好轉，但最後仍在本月離世。

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波茲在珍珠港事件發生當下，正在使用起重機向亞利桑納號運送物資，據美國退伍軍人中心在2020年的訪問內容，波茲表示，當時他聽到擴音器下令水手們歸艦，因此他回到亞利桑納號上，此時他看到整個港口都在燃燒，船艦漏出燃油，水面都在燃燒。波茲回憶，雖然在襲擊過程中仍有許多人在發號施令，但港口仍一片混亂，他坦言：「即使我離開海軍後，在戶外聽到警報聲時，我仍會止不住顫抖。」

蘭迪指出，過去有數十名亞利桑納號倖存者的骨灰被安葬在沉沒的戰艦殘骸上，這樣他們就可以與戰友團聚，但波茲不希望這樣做。蘭迪提到，波茲曾說過：「我已經下了一次船，不會再上船了。」包括蘭迪的父親唐納·史特拉頓在內，他也沒有將骨灰安葬於亞利桑納號。蘭迪說，父親在襲擊中曾被嚴重燒傷，而父親在去世前曾開玩笑說：「我已經被燒過一次，我不會再被燒第二次。」

蘭迪表示，波茲作為「唯二」的亞利桑納號倖存者，在本月21日過世，現在亞利桑納號倖存者只剩住在加州的101歲老兵康特（Lou Conter）。蘭迪感嘆：「這些歷史正在消失，一旦康特過世，又有誰能來講述他們經歷的故事？」

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