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    夢想成真！同父異母兄弟 年過80才相識相認

    英國一對互不相識的同父異母兄弟，竟在兩人都已年過80後相認。本報資料照，與本新聞無關。

    英國一對互不相識的同父異母兄弟，竟在兩人都已年過80後相認。本報資料照，與本新聞無關。

    2023/02/20 16:58

    〔即時新聞／綜合報導〕英國一對互不相識的同父異母兄弟，竟在兩人都已年過80後相認。近日由外媒撰文報導，公開了這則離奇又感人的真實故事。

    根據《鏡報》報導，87歲的艾倫（Allen Swinbank）今年初突然接到陌生來電，電話另一頭說：「我認為我的爺爺與您有親戚關係」。原來是艾倫同父異母兄弟羅伯森（John Robson）的孫女娜塔莎（Natasha Robson），此前娜塔莎正進行有關家族歷史的研究。

    艾倫受訪表示，自己只有6個月大的時候，父親約翰（John Spence-Swinbank）就離開了母親，艾倫說：「我們很少談論到父親，因為媽媽討厭他」，艾倫從未知悉自己有一個兄弟。

    現年85歲的羅伯森，由他的爺爺和姑姑共同撫養長大，他始終以為父親死於第二次世界大戰，想當然也不曉得艾倫的存在。得知娜塔莎與艾倫聯繫上後，羅伯森立即從亞伯丁郡（Aberdeenshire）不遠千里前往拜訪艾倫。

    從未相見的兩人，如今都已是曾祖父身份，且竟都熱衷於摩托車收藏。艾倫說：「我們擁抱在一起，相視流下感動的淚水。發生這樣的事情很有趣，在過去的幾年裡，我常幻想自己有個兄弟，可以相互分享生活」。

    羅伯森則說：「艾倫的鄰居問我是不是他的兄弟，她認為我們倆看起來像極了，這是一種難以言喻的感覺」。艾倫高興的補充：「我們還有很多事要一起完成，這絕對是夢想成真」。

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