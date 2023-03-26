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    二戰最後一位捷克飛行員逝世 曾駕噴火戰鬥機大殺四方

    最後一位曾參與二戰的捷克飛行員博克25日離世，享年100歲。圖為2016年7月21日，博克與噴火戰鬥機在倫敦比金山機場合影。（美聯社）

    最後一位曾參與二戰的捷克飛行員博克25日離世，享年100歲。圖為2016年7月21日，博克與噴火戰鬥機在倫敦比金山機場合影。（美聯社）

    2023/03/26 14:25

    〔即時新聞／綜合報導〕最後一位曾參與二戰的捷克飛行員25日離世，高壽100歲。他在英國皇家空軍服役期間，英勇對戰納粹空軍，替盟軍立下無數汗馬功勞。

    據《美聯社》報導，捷克布爾諾市（Brno）一間退伍軍人中心稱，上月方才度過100歲生日的博克（Emil Bocek）將軍，已於25日去世。捷克國防部對外證實他的死訊，但沒有透露更多細節。

    現任捷克總理費亞拉（Petr Fiala）曾說，「博克將軍始終為我們的國家，爭取民主、自由和獨立」。

    博克生於1923年2月25日。1939年3月15日，納粹德國入侵捷克，16歲的博克選擇逃離祖國，並在法國境內與德軍作戰。

    盟軍退守英國後，博克義無反顧加入英軍。他先是服役於英國皇家空軍第312中隊，擔任技術員；1944年轉投皇家空軍第310中隊，擔任戰鬥機飛行員。上述2個知名戰鬥機中隊，都不乏捷克飛行員的身影。

    捷克公共廣播電台曾在2016年訪問博克，談到他當時駕駛的標誌性英國戰鬥機，博克說道：「噴火戰鬥機（Spitfire）無疑是傳奇，一架令人難以置信的飛機、一架完美的飛機」。

    博克共執行了26次飛行任務，並在捷克、英國獲得了無數勳章，表彰他的非凡貢獻。

    上月博克的家人幫他慶祝100歲生日時，英國國王查爾斯三世也不忘向其致意、獻上祝福。

    2016年7月21日，93歲的博克曾最後一次駕駛噴火戰鬥機，飛行20分鐘，一償其宿願。（美聯社）

    2016年7月21日，93歲的博克曾最後一次駕駛噴火戰鬥機，飛行20分鐘，一償其宿願。（美聯社）

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