法國最後一位「諾曼第登陸」士兵辭世 馬克宏悼：永不遺忘

法國最後一位參與過二次世界大戰諾曼第登陸的突擊隊員高提耶3日辭世，享嵩壽100歲。（法新社）

2023/07/04 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕法國最後一位參與過二次世界大戰諾曼第登陸的突擊隊員高提耶（Leon Gautier），傳出於3日辭世，享嵩壽100歲。法國總統馬克宏對此也在推特發文表示，人們永遠不會忘記高提耶的貢獻。

綜合外媒報導，高提耶自1990年代起住在諾曼第大區的維斯特安姆市（Ouistreham），這裡距離當年他登陸的寶劍海灘（Sword Beach）不遠，上個月高提耶還參加了諾曼第登陸79周年紀念儀式，並與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會面。不過高提耶的健康狀況急轉直下，維斯特安姆市長拜伊（Romain Bail）表示，高提耶過去一週因肺部問題住院，本月3日上午在康城（Caen）一所醫院逝世。

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1940年時高提耶17歲，當時加入法國海軍，同年6月法國被納粹德國攻陷，高提耶搭乘法國軍艦前往英國，並加入由法國戴高樂（Charles de Gaulle）將軍在倫敦帶領的「自由法國」運動。1944年時，高提耶隸屬於法國基佛（Kieffer）突擊隊，突擊隊的177名隊員皆是法國投降後仍與納粹德國對抗的戰士，在諾曼第登陸行動中，基佛突擊隊便是首波盟軍部隊之一，登陸法國海岸後也開始從納粹德國手中收復西歐。基佛突擊隊在前線血戰78天，在1944年6月6日登陸的177名隊員中，僅有20人存活，高提耶便是其中之一。

高提耶在戰後積極反戰，他表示自己並不喜歡談論戰爭，他說：「戰爭是種痛苦，隨著年齡的增長，你會認為也許你殺了一位父親，讓一個女人成為寡婦，或讓一位母親哭泣，活著並不容易。」去年高提耶在他的百歲壽宴中也曾提過：「你殺死另一方的人，但對方從沒對你做任何事，他也有家庭和孩子，這是為了什麼？」

針對高提耶辭世消息，馬克宏也在推特發文致意，表示高提耶和他的戰友們是光復法國的英雄，人們永遠不會忘記高提耶的貢獻。

高提耶17歲加入法國海軍，1940年6月法國淪陷後撤往英國，加入「自由法國」運動。1944年時，高提耶作為法國基佛突擊隊一員，在諾曼第登陸行動中重返法國。（法新社）

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